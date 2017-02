Grey's Anatomy 13, spoiler: un altro dottore dice addio alla serie tv

Grey's Anatomy 13 spoiler: un altro dottore sta per abbandonare il Grey Sloan. Ecco di chi si tratta e perchè

di Francesca Di Belardino - 02 Febbraio 2017

SHARE

Grey's Anatomy 13: spoiler, attenzione! Per chi non vuole sapere cosa succederà, meglio interrompere qui la lettura.

Per chi invece vuole sapere quale altro trick sta orchestrando Shonda Rhimes, eccovi serviti: un altro dottore, precisamente una dottoressa, ancora più precisamente una specializzanda, lascerà il Grey Sloan alla fine della 13° stagione.

Sulle modalità dell'addio c'è ancora mistero, non sappiamo quindi se si tratterà di un semplice allontanamento o di una tragedia (quelle non mancano mai): sappiamo però che diremo un ciao senza ritorno a Jerrika Hinton, interprete della Dott.ssa Stephanie Edwards dal 2012.

Stephanie è una talentuosa specializzanda in chirurgia, con alle spalle un difficile passato da paziente che la rende molto più empatica e sensibile alle sofferenze di chi si trova di fronte. Ha avuto una relazione con Jackson Avery (Jesse Williams) che però è finita quando lui ha scelto April (Sarah Drew). E' la migliore amica di Jo Wilson (Camilla Luddington), altra specializzanda dal passato difficile innamorata di Alex Karev (Justin Chambers).

Jerrika Hinton non farà parte del cast della 14°stagione del medical drama firmato Shonda Rhimes e la motivazione principale sono i pregressi impegni delll'attrice, che parteciperà alla nuova serie scritta e diretta da Alan Ball (True Blood, Six Feet Under) per HBO. La serie non ha ancora un titolo, ma già si sa che la Hinton sarà una delle figlie adottive di una famiglia apparentemente perfetta ma in realtà segnata da profonde spaccature, che diventeranno più evidenti quando dovranno fare i conti con i problemi mentali di uno dei figli.

Resta quindi da capire come e quando la serie dirà addio alla dottoressa Edwards: nel dubbio, cari fan di Grey's Anatomy, iniziate a preparare i fazzoletti.