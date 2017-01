Gravi accuse per Il Collegio di Raidue dopo che Dimitri Iannone è stato espulso: scoppia la polemica durante la puntata del 16 gennaio 2017

Dimitri Iannone è stato espulso da Il Collegio di Raidue ma scoppia la polemica durante la messa in onda della terza puntata: il ragazzo non aveva...

di Eleonora D'Urbano - 17 Gennaio 2017

Dimitri Iannone espulso, Il Collegio su Rai 2 sotto accusa

La terza e penultima puntata è stata a dir poco scioccante per i fedeli spettatori del programma ambientato negli anni ’60 che adesso devono fare i conti con una assenza pesante. Dimitri Iannone è stato espulso da Il Collegio su Rai 2, è stato il Preside a comunicarlo ai ragazzi che avevano organizzato una protesta contro il carico insostenibile di compiti e doveri all’interno dell’istituto: trincerandosi dietro uno stress eccessivo, nella scorsa puntata de Il Collegio su Rai 2 gli studenti si erano infatti imbrattati di schiuma da barba rifiutandosi di studiare e ascoltare i prof.

Le punizioni non sono tardate ad arrivare, ma per lo sciupafemmine col ciuffo ribelle – il leader incontrastato del reality e del web – sono state esagerate rispetto ai suoi compagni. Dimitri Iannone è stato espulso da Il Collegio per aver lasciato la classe, mentre Alessio e Pietro sono stati costretti a pulire il laboratorio di Scienze e dipingere il muro esterno e Adriano ha dovuto pulire i gabinetti.

Il popolo del web non ci sta e su Twitter scatta la polemica a difesa di Dimitri Iannone. Una fan dello studente oramai espulso da Il Collegio ha twittato: “Adriano organizza rivolte ruba cibo nasconde lavagne: sospensione Dimitri esce dalla classe: espulsione Cos'è questa storia #IlCollegio”, un’altra ha minacciato di non guardare più il programma ora che l’allievo è fuori, ma c’è chi tranquillizza tutti e scrive: “Tranquilli raga Dimitri tra un po' starà a uomini e donne #IlCollegio”.

Se la delusione per l’espulsione di Dimitri Iannone è ancora forte negli spettatori, almeno una piccola gioia c’è: pare infatti che il latin lover di origini ucraine sia sempre più vicino a Marika Ferrarelli e in rete non si fa che parlare della loro love story.

IL COLLEGIO RAI DUE, LA VERITA' SU STUDENTI E PROF: LA MAGGIOR PARTE SONO ATTORI?

