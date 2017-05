Il Grande Fratello Vip sta per tornare. Ecco quando inizia e chi sono i concorrenti

Una buona notizia per i fan del GF Vip: sta per tornare la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti c'è anche un'amica di Ilary Blasi. Ecco chi è

di Rosanna Donato - 05 Maggio 2017

Grande Fratello Vip 2017, il reality show condotto da Ilary Blasi, tornerà a settembre e già sono uscite le prime indiscrezioni circa i concorrenti della nuova edizione. Chi dobbiamo aspettarci di vedere? Per il momento non vi è nulla di ufficiale, ma - secondo il settimanale Oggi - gli autori vorrebbero Alessia Ventura nel programma. Quest’ultima è entrata nel mondo della televisione una ventina di anni fa grazie alla trasmissione condotta da Gerry Scotti, Passaparola, che la vedeva al fianco della Blasi, sua grande amica nella vita di tutti i giorni. Successivamente la donna è entrata nel settore della moda sfilando sulle passerelle per poi affermarsi anche come conduttrice.

Ma non è finita qui: come accaduto lo scorso anno per la prima edizione di quello che possiamo considerare uno “spin-off” del Grande Fratello, i produttori richiedono la partecipazione di alcune personalità provenienti da “Uomini e Donne”, il programma condotto da Maria De Filippi. Nella scorsa edizione erano presenti Andrea Damante - tronista e Dj - e Costantino Vitagliano, il prossimo settembre invece potremmo vedere sul piccolo schermo Giulia De Lellis, Karina Cascella e Claudio Sona (Trono Gay).

Dato il successo della soap opera spagnola Il Segreto, è molto probabile che il Grande Fratello Vip 2017 si avvarrà della partecipazione di alcuni attori presenti nel cast. Tra i nomi emersi troviamo Iago Garcia e Alex Gadea. Che entrambi o tutti e due vogliano ampliare i propri orizzonti? Staremo a vedere, anche se il ‘favorito’ sarebbe il primo, soprattutto dopo la vittoria ottenuta a Ballando con le Stelle. Quest’ultimo, affiancato dalla compagna Eleonora, sembra essersi trasferito definitivamente in Italia.

Grande Fratello Vip: i concorrenti e non

Oltre ad Alessia Ventura, cugina di Luca Argentero ed ex fidanzata dell’ormai allenatore Filippo Inzaghi, protagonista della prossima edizione potrebbe essere anche il cantante Valerio Scanu. È stata smentita dalle dirette interessate, Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli, la notizia della loro partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi. Anche Niccolò Bettarini, il figlio di Stefano e Simona ventura, non sarà nel cast in quanto la stessa conduttrice di "Selfie - Le cose cambiano" ha affermato che il Grande Fratello Vip potrebbe essere un’esperienza troppo forte per una ragazzo di appena 18 anni.

Il rinnovo alla conduzione della Blasi ha scatenato la reazione positiva dei fan sui social. Su Facebook, infatti, si leggono commenti di approvazione come "Ilary Blasi è di nuovo confermata? Hanno fatto bene perchè nella prima edizione è stata attenta e precisa e non si è fatta sfuggire la situazione di mano” e "Sono contenta per la moglie del capitano. Questa per lei è un'ottima opportunità”. Adesso non resta che aspettare conferme da parte della produzione, ma per il momento accontentiamoci di avere qualche nome a cui pensare.

