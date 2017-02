Grammy Awards 2017, Laura Pausini non ce l'ha fatta: ecco chi ha battuto la nostra cantante

Grammy Awards 2017, niente premi per l'Italia: battuti Pausini, Bocelli e il maestro Morricone. Una serata piena di gaffe e polemiche...

di Francesca Di Belardino - 13 Febbraio 2017

SHARE

Si sono celebrati presso la tradizionale location dello Staples Center di Los Angeles i Grammy Awards 2017, i premi più importanti del mondo della musica: grande protagonista, nel bene e nel male, Adele.

La cantante inglese ha infatti lasciato il segno sia chiedendo di ricominciare il suo omaggio a George Michael, partito male, in apertura di serata, sia spezzando a metà il suo premio per regalarlo a Beyoncè, sua rivale: sul palco e fuori dal palco è stata dunque protagonista assoluta.

Meno protagonista, anzi decisamente assente, la quota italiana: non ce l'ha fatta Laura Pausini, candidata con 'Similares' nella categoria Best Latin Album e sconfitta da Jesse & Joy con Un Besito Mas. Niente di fatto anche per Andrea Bocelli, in nomination nella categoria traditional pop vocal album con 'Cinema', che ha ceduto il passo a Willie Nelson. Delusione finale anche per il maestro Ennio Morricone, candidato per la Migliore Colonna Sonora con The Hateful Eight di Quentin Tarantino e per la Migliore Composizione Classica con L'Ultima Diligenza di Red Rock, sempre dal film The Hateful Eight. Nominata (e non premiata) anche l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella categoria Best Classical Solo Vocal Album con 'Verismo'

Una serata poco fortunata per i colori italiani, ma se non altro siamo in buona compagnia: quest'anno ignorati dalla giuria anche Kanye West e Justin Bieber, che insieme a Danny Ocean e Drake avevano comunque deciso di non partecipare alla serata in polemica con gli stessi premi, accusati di razzismo e di essere diventati irrilevanti.

Ignorata anche Rihanna, mentre Lady Gaga è stata protagonista di una performance ben diversa rispetto a quella del Super Bowl, segnata dai problemi tecnici che hanno fatto infuriare il chitarrista dei Metallica James Hatfield: dietro le quinte avrebbe platealmente gettato via la chitarra.

Ai Grammy Awards 2017, decisamente, era impossibile annoiarsi!