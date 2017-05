Gomorra 3 quando va in onda? A Napoli si stanno girando gli ultimi ciak, e nell'attesa di vedere questo nuovo emozionante capitolo sul piccolo schermo ecco qualche certezza...

29 Maggio 2017

Gomorra 3 quando va in onda: ultimi giorni di riprese a Napoli

E' senza ombra di dubbio la serie italiana di maggior successo degli ultimi anni e si prepara per tornare sul piccolo schermo. E se in molti si chiedono cosa accadrà in questa nuova stagione un'altra domanda che attanaglia i fan è: Gomorra 3 quando va in onda?

Per vedere questa nuova stagione dovremo aspettare il prossimo autunno. Intanto a Napoli, si stanno svolgendo gli ultimi gironi di riprese. Gomorra 3 tornerà dunque dopo l'estate su Sky Atlantic con 12 episodi. Ma cosa dobbiamo aspettarci?

Di rumors ce ne sono diversi in rete: dal fatto che la serie tirerà in ballo argomenti di scottante attualità (ad esempio la paranza dei bambini), ai probabili cambi di ruolo. Una cosa è certa: ci sono arrivi e partenze.

Gomorra 3 quando va in onda: chi resta e chi va

Dopo aver scoperto Gomorra 3 quando va in onda, un'altra domanda sorge spontanea nella nostra mente di fan: chi ritroveremo, chi ci lascerà, cosa succederà a Ciro e Genny? Innanzi tutto non ritroveremo, come avevamo già scritto, Stefano Sollima alla regia, ma arriveranno due volti già noti alla serie: Claudio Cupellini e Francesca Comencini.

Per quanto riguarda il cast, state tranquilli tornano anche: Marco D'Amore (Ciro di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Cristiana Dell'Anna (Patrizia) e Cristina Donadio (Scianèl). E ritroveremo anche Ivana Lotito (Azzurra, moglie di Genny) e Gianfranco Gallo (Giuseppe Avitabile padre di Azzurra).

Ci sono poi due new entry, due giovani attori napoletani: Arturo Muselli sarà Enzo, capo di una nuova fazione che cercherà di prendere il centro di Napoli; e Loris De Luna che interpreterà Valerio, un ragazzo della Napoli bene affascinato dalla prospettiva di entrare nella partita.

Gomorra 3 quando va in onda ma soprattutto: dove eravamo rimasti?

Gomorra 3 ripartirà da dove si era fermata la seconda stagione. Se non avete ancora visto il finale della seconda stagione, non leggete oltre. FERMATEVI!!!

Dicevamo, la nuova stagione riprenderà da dove era finita la precedente: Don Pietro (Fortunato Cerlino) è appena morto, Ciro ha ottenuto la sua vendetta anche se per averla ha perso la sua famiglia e distrutto tutti i suoi sogni. Nonostante ci sia un grande vuoto dentro di lui, sembra non voglia approfittarne...ma chissà perchè siamo certi che qualcosa bolle in pentola. Genny è diventato un Don e deve riuscire a trovare il giusto modo di 'governare' il mondo di Roma e quello di Napoli Nord ereditato dal padre.

Gomorra 3 quando va in onda e cosa accadrà?

Stando a quando dichiarato da Sky, un nuovo gruppo di criminali farà il suo ingresso nella terza stagione e la contesa andrà oltre i confini di Secondigliano e Scampia: gli storici boss del centro dovranno scendere in campo per difendere e mantenere il proprio potere.

In attesa di vedere Gomorra 3 quando va in onda, vi proponiamo la prima intervista fatta a Marco D'Amore (leggi qui) prima che Gomorra diventasse il fenomeno mondiale che è!

