Golden Globes 2017, su Sky in onda stasera "il meglio di"

Golden Globes 2017, su Sky stasera un riassunto della notte magica del Beverly Hilton di Los Angeles

di Francesca Di Belardino - 09 Gennaio 2017

Una serata di grandi emozioni quella del Golden Globes 2017: Sky, dopo la diretta notturna per veri appassionati, propone "il meglio di" stasera 9 gennaio alle 19.40, per avere un riassunto di quanto accaduto, premi, gag e gaffe comprese. La 74° edizione dei Golden Globes è andata in onda infatti in diretta su Sky Atlantic, direttamente dal Beverly Hilton di Los Angeles, condotta dalla star dei talk show statunitensi Jimmy Fallon (noi lo conosciamo per il Tonight Show della NBC, in onda su Fox): per chi ha fatto nottata, dall'una in poi c'è stato il collegamento cn il red carpet e a seguire la consegna delle ambite statuette.

Stasera su Sky Atlantic, alle 19.40, andrà in onda una selezione della serata dei Golden Globes: consegna dei premi, gag e siparietti ma anche commozione, gaffe e momenti indimenticabili.

Per chi non vuole aspettare, vi facciamo un piccolo recap: come era previsto, La La Land ha sbancato con 7 statuette, fra cui miglior attore e miglior attrice a Ryan Gosling e Emma Stone. Lato tv, hanno trionfato The Crown, Atlanta e The Night Manager, mentre sono tornati a mani vuote i favoriti Game of Thrones, Westworld e Stranger Things.

Elle è stato giudicato il miglior film straniero e Isabelle Huppert premiata come miglior attrice in un ruolo drammatico: sul red carpet stravince la bellezza elegante di Jessica Chastain e la splendida maternità di Natalie Portman, mentre non è piaciuto agli addetti ai lavori l'omaggio a Carrie Fisher di Sarah Jessica Parker, giudicato chiassoso, e il tubino nero e triste di Heidi Klum.