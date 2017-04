Arriverà nelle sale italiane il 4 maggio GOLD – La grande truffa, film diretto da Stephen Gaghan (Syriana) e ispirato a fatti realmente accaduti

GOLD - La grande truffa, il nuovo film con Matthew McConaughey. Clip esclusiva

Il premio Oscar® Matthew McConaughey è il protagonista di GOLD - La grande truffa, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane dal 4 maggio.

Diretto dal regista di 'Syriana' Stephen Gaghan premio Oscar® per la miglior sceneggiatura di 'Traffic', GOLD - La grande truffa si ispira a fatti realmente accaduti. E' il racconto epico del sogno americano, quello di Kenny West, un originale imprenditore alla ricerca della svolta nella vita. Ambientato agli inizi degli anni '90 tra i grattacieli di New York, GOLD - La grande truffa, vanta un cast straordinario. Al fianco di Matthew McConaughey troviamo i candidati ai Golden Globe Édgar Ramírez (Hands of Stone, La ragazza del treno) e Bryce Dallas Howard (Jurassic World, Il Drago invisibile), ma anche da Corey Stoll (Ant-Man, House of Cards), Toby Kebbell (L'alba del pianeta delle scimmie, I Fantastici Quattro), Bruce Greenwood (Star Trek, Capote) e il vincitore di un Golden Globe Stacy Keach (American History X, Nebraska).

Distribuito da Eagles Pictures GOLD – La grande truffa, arriverà nelle sale italiane il 4 maggio e nell'attesa di vederlo sul grande schermo, vi mostriamo una clip in eslusiva.

GOLD - La grande truffa: sinossi

Kenny Wells (Matthew McConaughey) è un uomo d'affari alla perenne ricerca del colpo milionario. Grazie al geologo Michael Acosta (Édgar Ramírez) si imbatte in una vera e propria "montagna di soldi", una delle più grandi e prolifiche miniere d'oro nell'inesplorata giungla indonesiana. Sfacciatamente ricco, senza freni e ancor più avido di denaro, Wells proverà a prendere di petto Wall Street, imparando presto che non è tutto ORO quel che luccica...

