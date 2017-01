Giorgia, 'Vanità' è il nuovo singolo

Milano, i Musei restano aperti anche sotto le feste. Ecco gli orari e le info per visitarli nei giorni festivi.

Carlo Gabardini: la nostra intervista su #Italy4Italy, il senso civico in Italia e il potere dei social.

Capodanno in Piazza Duomo: la fine del concerto è prevista per mezzanotte e mezza. La metro sarà funzionante eccezionalmente fino alle 2 di notte.

Befana a Roma, corteo a San Pietro 6 gennaio 2017 avrà luogo a Piazza San Pietro e a Via della Conciliazione. Oltre 1300 figuranti in costumi, cavalli, bighe romane, sbandieratori, bande musicali, 20 cavalli, una carrozza, tre lussuose auto d'epoca e le Befane

CINEMA BIGLIETTI A 2 EURO nuovo appuntamnto: biglietto a due euro per tutti i film in programmazione. Scopri i cinema aderenti a Roma

Dolce attesa per l’astronauta trentina che ci ha fatto sognare. Samantha Cristoforetti ha partorito da poco, ecco chi è il padre della bambina

Enrico Mentana, Beppe Grillo inserisce anche il Tg La7 nel novero delle testate giornalistiche che fabbricano notizie false e il direttore fa un lungo discorso in diretta per rispondergli

Fan di Paolo Bonolis l'attesa è finita: il mattatore della tv sta per tornare. Ecco quando inizia il nuovo programma, chi sono gli ospiti e chi affiancherà Bonolis

Gossip in pillole

Accompagnata da Giorgio Secco alla chitarra e da Claudio Storniolo al pianoforte e tastiera, la cantante ha infatti interpretato dal vivo in un'inedita versione semiacustica i due brani Oronero e Scelgo ancora te (entrambi estratti dal suo nuovo album Oronero) e uno dei suoi più grandi successi, Il mio giorno migliore. Su Vevo è inoltre disponibile uno speciale video backstage che raccoglie immagini esclusive tratte dal set di Vevo Presents e cattura alcuni momenti dell'incontro tra Giorgia e i 20 fan vincitori del contest online di Vevo.

La decisione di lanciare proprio Vanità come nuovo singolo - è un brano che denuncia una società nella quale il giudizio prevale sul dialogo - è arrivata anche grazie ai fan della cantante, interpellati sui social sulla canzone che avrebbero preferito ascoltare in radio. Il pubblico ha quindi scelto il brano, che porta un testo firmato proprio da Giorgia e le musiche di Emma Rohan e Jez Ashurst.

Si intitola Vanità il nuovo singolo di Giorgia , in rotazione radiofonica dal 1° gennaio. Un bel modo di inaugurare il 2017 per la cantante romana che ha da poco presentato al suo pubblico il decimo album di inediti, Oronero, certificato già oro da FIMI/GfK Italia).

