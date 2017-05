Dopo l'agghiacciante servizio trasmesso a Le Iene sul terribile gioco diffuso tra i giovani, è scattato la paura dell'opinione pubblica e il caso è finito anche a Chi l'ha Visto?. Tanti i commenti dei telespettarori che si sono divisi sui social: non tutti hanno apprezzato il servizio. Molte le critiche durante la messa in onda del servizio.

di Carlotta Sabatini - 25 Maggio 2017

Il terribile gioco del Blue Whale finisce a Chi l'ha visto, ecco cosa è accaduto durante la diretta

Bufala o non bufala? Resta aperta e più che mai attuale la discussione intorno al Blue Whale, una sorta di ‘moda’ di origine russa che porta gli adolescenti a suicidarsi per gioco. C’è chi si mostra altamente preoccupato e chi insiste col dire che altro non sia che un’invenzione, rimbalzata erroneamente sui media.

La questione è tuttavia molto ‘calda’, tanto che l’argomento è stato affrontato anche da Chi l’ha visto?, nella puntata andata in onda il 24 maggio. La Polizia Postale, in diretta nazionale, ha ribadito che è bene parlare di questo ‘fenomeno’ a scuola e in famiglia, per poter monitorare i ragazzi ed essere certi che nulla di irreparabile accada.

In particolare, l’Abruzzo risulta essere una regione particolarmente a rischio, con tre casi sospetti.

BlueWhale a L'Aquila indagine per istigazione al suicidio contro ignoti. - si legge sul profilo Twitter ufficiale del programma - Tre i casi in #Abruzzo, Narciso - Polizia Postale a #chilhavisto

I commenti degli utenti, sempre irriverenti, si sono invece divisi sul servizio in questione, alcuni mostrandosi molto preoccupati, altri più infastiditi dal fatto che Chi l'ha visto? desse spazio a una presunta bufala.

“Cari ragazzi - cinguetta un utente - se qualcuno vi dice di ferirvi o compiere gesti pericolosi, ricordatevi che avete da fare con la vita #BlueWhale #chilhavisto

C'è chi si aggrappa alla vita per non mollarla e chi per una me*da di gioco #bluewhale se la toglie. Io sono senza parole!! #chilhavisto

NOOO pure qua con la #bluwhale - commenta invece una ragazza - MA BASTA, perché dar corda ad una bufala? BASTA. #chilhavisto

All'interno del programma, si è parlato anche dell'ideatore del gioco, lo studente russo Philipp Budeikin, che - dal carcere di San Pietroburgo - ha spiegato in questo modo le ragioni della sua 'idea': “Ci sono le persone e gli scarti biologici. Io selezionavo gli scarti biologici, quelli più facilmente manipolabili, che avrebbero fatto solo danni a loro stessi e alla società. Li ho spinti al suicidio per purificare la nostra società”.

