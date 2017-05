Gigi D'Alessio eliminato da Made in Sud: contratto non rinnovato

Made in Sud, la conduzione affidata a Gigi D'Alessio è stata la novità di quest'anno del noto programma televisivo, ma qualcosa è andato storto. Ora si scopre che al cantante napoletano non verrà rinnovato il contratto. Quali sono i motivi della decisione?

09 Maggio 2017

Gigi D’Alessio è stato eliminato da Made in Sud? Questa la notizia che circola sul web e che sembra essere confermata dalla produzione. Al cantante napoletano non è stato rinnovato il contratto che quest’anno lo vedeva alla conduzione del programma comico, al fianco di Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. A diffondere la news è stato Alberto Dandolo di Dagospia. Ma a cosa sarà dovuto questo cambio di rotta? A quanto pare uno dei motivi che avrebbe indotto la produzione a non rinnovargli il contratto è da attribuire alla performance ‘scadente’ dell’artista nel ruolo di presentatore televisivo. Ciò non sorprende molto, soprattutto se si pensa che D’Alessio è nato come cantante e gli unici eventi che quest’ultimo aveva condotto fino a qualche settimana fa erano i suoi concerti trasmessi in diretta televisiva.

L’artista napoletano è stato messo alla prova da RaiDue, ma i risultati sono stati alquanto deludenti. Rispetto agli scorsi anni, dove a regnare era la comicità, quest’anno il programma sembra aver preso una piega diversa. Il conduttore, infatti, alternava momenti comici a performance canore. Ma è sempre bene ricordare che Made in Sud - nonostante gli studi televisivi e i comici siano appunto del sud - non è visto solo da persone appartenenti a quell’area geografica e, essendo un programma a livello nazionale, dovrebbe accontentare tutti i telespettatori.

Gigi D'Alessio eliminato da Made in Sud

I critici televisivi sostengono che Gigi D’Alessio non sia mai riuscito ad integrarsi con il resto dello staff e ciò è visibile anche dalle scenette sul palco al fianco di Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. È proprio per questo che il noto cantante avrebbe deciso di dare un tocco del tutto personale al programma un tempo condotto da Gigi e Ros. Come? Ha invitato ad esibirsi amici e colleghi (sì, anche Anna Tatangelo), senza ottenere però il successo da lui sperato. La domanda che tutti adesso ci poniamo è “chi sostituirà Gigi D’Alessio alla conduzione di Made in Sud?”. Magari torneranno Gigi e Ros, o forse la produzione ha già pensato a qualche nuovo nome di spicco..?

