Gessica Notaro svela il suo volto sfregiato al Maurizio Costanzo show nella puntata del 20 Aprile. Le immagini scioccanti dello sfregio da parte dell'ex fidanzato rispetto alle foto prima dell'aggressione lasciano sbigottiti

di Eleonora D'Urbano - 20 Aprile 2017

SHARE

Maurizio Costanzo Show, per la prima volta Gessica Notaro mostra il volto sfregiato

Stasera 20 aprile in seconda serata su Canale 5 andrà in onda la prima di 6 puntate del nuovo ciclo del Maurizio Costanzo Show, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Raz Degan, Fiorello, Alberico Lemme e Paola Turci.

La puntata, già registrata, si è aperta con un'intervista esclusiva a Gessica Notaro, la 27enne di Rimini che il 10 gennaio scorso è stata aggredita dal suo ex fidanzato Jorge Edson Tavares e deturpata in volto con l'acido. Ora l'uomo si trova in carcere a Forlì ed è stato rinviato a giudizio.

Per la prima volta la giovane finalista di Miss Romagna 2007 ha trovato il coraggio di mostrare all'Italia intera come è stata ridotta dall'uomo che diceva di amarla: la ragazza, ex addestratrice di leoni marini al delfinario di Rimini e aspirante cantante, si è presentata in studio con jeans, tacchi, maglia nera e un foulard a coprire parte delle evidenti cicatrici che l'hanno sfregiata, l'occhio sinistro ancora bendato dopo l'intervento a cui si è sottoposta a febbraio scorso e una fascia a tenere raccolti i capelli.

“Voglio che si veda cosa mi ha fatto: questo non è amore” ha dichiarato al Maurizio Costanzo Show Gessica Notaro dopo essersi scoperta il volto: già al giudice durante il processo per stalking, ma a porte chiuse, la giovane aveva mostrato il viso e, annunciando la sua presenza in aula aveva fatto sapere: “Lui ora è niente per me. Ma sarò in aula perché voglio che mi veda, deve sapere quello che ha fatto. Allora mi sentirò a posto”.

Durante la registrazione della prima puntata, è intervenuto telefonicamente il Ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando che incontrerà Gessica Notaro il prossimo 27 aprile. Costanzo - spiegano dalla redazione del programma – ha invocato un intervento di Orlando per aprire un'inchiesta sulla vicenda:

“È la prima volta in 30 anni di Costanzo show - ha commentato il conduttore a margine della telefonata con Orlando - che un ministro trova una soluzione così immediata”.

Fotogallery@Social/UfficioStampa