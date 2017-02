Game of Thrones 8 il finale, Maisie Williams parla dell'ultima stagione de Il trono di Spade: in vista colpi di scena

Game of Thrones 8 finale, Maisie Williams dice di odiare gli spoiler: ma perchè abbiamo l'impressione che il futuro della sua Arya Stark non sia rose e fiori?

01 Febbraio 2017

Maisie Williams, la coraggiosa Arya Stark di Game of Thrones, ha dichiarato di odiare gli spoiler (come ogni amante di serie tv che si rispetti), ma ha comunque parlato del futuro del suo personaggio, che si sta preparando a salutare.

Come infatti tutti sappiamo, la prossima stagione di Game of Thrones, la settima, sarà la penultima ed andrà in onda negli Stati Uniti in estate: l'ottava, di cui ancora non si hanno notizie, sarà quella conclusiva.

La Williams ha parlato, sul red carpet dei SAG Awards, del suo futuro dopo Arya:

"Arya è stata per me una rete di sicurezza. Nei momenti in cui non ho lavorato o non ho ottenuto altri ruoli non me la prendevo con me stessa perché sapevo di avere Game of Thrones. Sapere che presto questo non ci sarà più è molto strano, ma è anche eccitante. Significherà che potrò modellare la mia carriera prendendo anche delle decisioni coraggiose"

La giovane attrice ha anche parlato delle "ultime scene di Arya" che sta girando:

"Sto solo cercando di fare le ultime scene nel modo corretto, sto cercando di plasmare Arya in giustizia con il modo in cui si è comportata finora dandole un bell’ arco per questo finale. Spero che la gente sarà felice di quello che vedrà”

Per Arya dunque è da immaginare un happy end? La più giovane delle figlie di Eddard Stark ha avuto un percorso molto travagliato, costretta a scappare, a lottare per difendersi ed infine accecata per punizione dal quel Dio dai mille volti che aveva deciso di seguire. Vorremmo poterla immaginare felice e contenta insieme al resto degli Stark alla guida del Nord, in una rifiorita Grande Inverno, ma non sappiamo perchè abbiamo altre sensazioni...

Intanto, si è diffusa la notizia che HBO ha rinnovato i contratti agli attori per l'ottava stagione della pluripremiata serie tv, ufficialmente l'ultima. Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) e Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) saranno quindi sicuramente nel cast dell'ottava stagione di GoT, mentre in questo elenco non vediamo Arya, Maisie Williams appunto, nè Sansa (Sophie Turner), nè nessun altro degli Stark a parte Jon Snow. Questo significa che le loro storie si compiranno durante la settima stagione? Purtroppo, per saperlo, non resta che attendere l'estate.