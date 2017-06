Game of Thrones, brutto colpo per i fan: slitta l'ottava stagione. Ecco quando andrà in onda

Per i fan di Game of Thrones arrivano notizie non certo confortevoli. Il presidente di HBO fa delle rivelazioni che lasciano di stucco i telespattori in attesa della nuova stagione de Il trono di spade. Ecco cosa si scopre…

di Rosanna Donato - 06 Giugno 2017

Brutto colpo per i fan della celebre serie tratta dal ciclo di romanzi di George R.R. Martin: l’arrivo sul piccolo schermo di Game of Thrones 8 potrebbe slittare a causa di un ritardo nella scrittura degli episodi. Ma quando andrà in onda l'ultima stagione? Si parla del 2019. I due sceneggiatori, David Benioff e D.B. Weiss, non hanno ancora iniziato a lavorare sul copione delle singole puntate. Già vi erano stati problemi con la settima stagione del progetto, che avrebbe dovuto essere trasmessa in tv tra marzo e aprile - come ogni anno da quando è stato creato - e invece approderà su HBO a partire dal 16 luglio 2017.

A dare la notizia è stato il presidente di HBO Casey Bloys nel corso di un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly. Per il momento è solo una possibilità. Può anche essere che l’ultima stagione sia pronta in tempi più brevi rispetto a quanto previsto. Difficile a dirsi, soprattutto adesso che deve ancora andare in onda la prossima stagione. “Devono ancora scrivere gli episodi e dobbiamo capire il programma di produzione. Capiremo meglio man mano che procederanno nella scrittura”, ha detto Casey Bloys riguardo a Game of Thrones 8.

Gli spin-off di Game of Thrones

Inoltre vi sono novità sugli spin-off di Game of Thrones, che inizialmente dovevano essere 4. “Voglio che i fan sappiano che questo processo è ancora in fase embrionale - ha sottolineato Casey Bloys -. Non ho visto nemmeno le bozze. I media hanno scritto “Ci sono quattro spin off”, lasciando intendere che ciascuno arriverà in tv e avremo una nuova serie de Il Trono di Spade ogni trimestre. Non è quello che accadrà. L'idea non è produrre quattro serie. La mia speranza è di ottenere una sola serie che stia in piedi da sola. Ed è un piano a lungo termine. Il nostro obiettivo numero uno è la settima stagione di quest’estate e di vedere scritta e mandata in onda l’ottava”.

Per quanto riguarda la mancata presenza dei creatori dello show originale per il prequel, il presidente ha spiegato che David Benioff e D.B. Weiss si occupano da circa 12 anni esclusivamente e ora vorrebbero godersi lo spin-off da fan. Trattandosi di un prequel, è probabile che nel cast non vedremo alcun attore della serie originale. Adesso non ci resta che attendere le novità circa la produzione di Game of Thrones 8 e degli spin-off della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin.

