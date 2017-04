Le gaffe storiche de L’Eredità: dal Monte Bianco a Hitler

Sono tante le gaffe dei concorrenti del quiz show di Raiuno: in tanti anni di messa in onda del programma ne abbiamo sentiti diversi di strafalcioni. Ecco una carrellata delle gaffe storiche de L'Eredità.

di Eva Santonico - 24 Aprile 2017

SHARE

Gaffe storiche a L'Eredità, ve le ricordate tutte?

Tanto è popolare e seguita L'Eredità quanto sono altrettanto famose e oramai storiche le gaffe di cui i concorrenti, in diversi anni di trasmissione, si sono resi protagonisti. L'ultima figuraccia in ordine cronologico è stata fatta il 23 aprile, quando durante i calci di rigore, Fabrizio Frizzi ha chiesto a Claudia dove si trovasse il muro del pianto: invece di rispondere Gerusalemme, la partecipante ha provato con Berlino regalando così l'accesso alla ghigliottina all'avversario Martino.

Agli inizi di quest'anno, Frizzi ha dovuto constatare che non è scontato dove si trova il monte più alto d'Italia: un ragazzo si è trovato di fronte alla domanda “Il versante italiano del Monte Bianco si trova...” con due sole opzioni rimaste, ‘Val d'Aosta' e ‘Sardegna'…Indovinate un po' cos'ha risposto?

La geografia fa sempre dei brutti scherzi e tra le gaffe storiche a L'Eredità annoveriamo sicuramente quella sul mare di Perugia: una concorrente ha risposto ‘vero' alla domanda “Lo scorso anno, il mare di Perugia è stato premiato con la Bandiera blu?” rendendosi subito conto che la regione Umbria è famosa per le sue splendide città, per la bellissima campagna, decisamente non per le sue coste, visto che non è bagnata dal mare da alcun lato.

All'epoca di Carlo Conti, proprio all'inizio della puntata il concorrente Simone ha iniziato il gioco degli abbinamenti non sapendo che di lì a poco si sarebbe reso protagonista di una ‘stupefacente' figuraccia a L'Eredità. Il giovane, infatti, si è trovato di fronte a ‘Continua il proverbio' e ha iniziato la scalata di detti e massime fino a quando è andato in tilt su ‘L'erba del vicino è…'. Simone non ha esitato e ha risposto di getto ‘…sempre più buona' facendo sciogliere Carlo Conti e tutto il pubblico si sono sciolti in una fragorosa risata.

Da non dimenticare, poi, la solerte strigliata di Conti ai suoi 4 concorrenti che non hanno saputo l'anno in cui Adolf Hitler divenne cancelliere in Germania: le opzioni erano 1933, 1948, 1964 e 1979 e incredibilmente la prima data – quella corretta – è stata detta solo all'ultimo.