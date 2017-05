'Licenzio tutti', gaffe al Maurizio Costanzo show su Amendola: imbarazzo in studio

Imbarazzo in studio dopo la gaffe commessa al Maurizio Costanzo show. Claudio Amendola si rende subito conto che quella voce non è di suo padre e Maurizio Costanzo ironicamente esclama: 'Licenzio tutti'. Ecco cosa è successo nella puntata del 18 maggio

di Eleonora D'Urbano - 19 Maggio 2017

SHARE

Maurizio Costanzo Show, fioccano le gaffe su Amendola padre e figlio

La quinta puntata del Maurizio Costanzo Show, andata in onda il 18 maggio in seconda serata, ha visto tra i protagonisti della trasmissione di Canale 5 gli attori Claudio Amendola, Giuliana De Sio e Stefania Rocca, il cantante Alex Britti e le popstar Benji e Fede e tra una domanda e una risposta degli ospiti non sono mancate figuracce e scivoloni!

In particolare vi segnaliamo la gaffe su Amendola quando Maurizio Costanzo, per celebrare il padre Ferruccio, ha mandato in onda un piccolo estratto audio tratto da Rocky I. Strabuzzando gli occhi, l'attore si è rivolto al giornalista spiegandogli che la voce del doppiatore non si riferiva a quella del padre.

Incredulo e anche piuttosto contrariato, Costanzo ha tuonato: “Io licenzio tutti qua. Abbiamo fatto proprio una figura di me**a” suscitando così le risa della platea e sdrammatizzando sull'incredibile gaffe.

CLAUDIO AMENDOLA CONFESSA: 'FACCIO QUASI TUTTO PER SOLDI'

Ma c'è di più perché Claudio Amendola, dopo aver spiegato che il padre era stato ingaggiato per dare la voce a Sylvester Stallone in tutti i Rocky tranne il primo, ha avanzato l'ipotesi prima che fosse stato Giancarlo Giannini, poi Gigi Proietti e infine ha ammesso di non essere così sicuro sul nome del doppiatore per poi chiosare “E comunque la figura di me**a resta”.

Il popolo del web ha rimarcato così non soltanto la gaffe al Maurizio Costanzo Show nei confronti di Ferruccio Amendola da parte della redazione, ma anche quella dell'attore romano che ha confuso i doppiatori del celebre ‘Adriana'.

“Dite ad Amendola che la figura di merda resta ma che il primo Rocky l'ha doppiato Proietti, poteva pure ricordarselo #mauriziocostanzoshow” ha cinguettato infatti uno spettatore, “Come si fa a sbagliare il doppiaggio di Amendola?! Pazzesco. Io so che il primo Rocky era Proietti. La redazione no. #mauriziocostanzoshow” ha aggiunto un'altra.

Fotogallery@Social/UfficioStampa