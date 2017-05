Dopo i fuorionda di Striscia, parla la 'nana' insultata da Insinna: ecco cosa è accaduto alla concorrente

Dopo i fuorionda di Striscia la Notizia dove Flavio Insinna attaccava pesantemente la concorrente Rosy Seracusa perché non adatta al gioco di Affari tuoi, la povera 'nana' (definita così dal conduttore) ha dovuto subire diverse situazioni spiacevoli: ecco cosa le è accaduto

di Eleonora D'Urbano - 25 Maggio 2017

SHARE

Guai per Insinna dopo i fuorionda di Striscia? La 'nana' di Affari tuoi attacca il conduttore e promette di trascinarlo in tribunale

In questi ultimi due giorni, di parole su Flavio Insinna e i fuorionda compromettenti di Striscia la notizia se ne sono dette tante, ma a scrivere un nuovo capitolo della saga che sta appassionando milioni di spettatori interviene anche una nuova protagonista, colei che probabilmente più di tutti avrebbe diritto di parola.

ECCO COS'ERA SUCCESSO NEL DETTAGLIO A AFFARI TUOI DURANTE I FUORIONDA RACCOLTI DA STRISCIA

Raggiunta da Giuseppe Cruciani ai microfoni de La Zanzara di Radio24, la concorrente della Val d'Aosta Rosy Seracusa, etichettata nelle registrazioni audio clandestine trasmesse dal tg satirico come ‘nana de merd@', ha espresso delusione, rammarico e disappunto per il trattamento ricevuto a Affari tuoi e ha sottolineato che nessuno di Viale Mazzini le abbia telefonato per porgerle almeno le scuse di circostanza.

Ricordiamo che il conduttore del gioco dei pacchi aveva sbottato a microfoni aperti durante la registrazione di una puntata speciale contro gli autori per aver scelto alcuni concorrenti che non bucavano lo schermo ed era andato in escandescenza utilizzando termini a quanto pare lesivi della dignità della donna baciata dalla fortuna.

“Ci sono rimasta malissimo, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Mi sento offesa. Probabilmente lo denuncerò” ha tuonato la piccola Rosy Seracusa che ha accusato Flavio Insinna di avere due facce prima di aggiungere:

“Io faccio l'informatore medico – ha spiegato ancora a Cruciani – e ricevo continue telefonate da colleghi e amici per come sono stata trattata in tv. È una cosa che mi danneggia nel mio lavoro. Non siamo attori, non siamo personaggi pubblici che possono sostenere una cosa del genere, le emozioni, le paure”.

Nessun commento sulla delicatissima vicenda è stato diramato da Flavio Insinna o da Viale Mazzini: attendiamo sviluppi in merito.

Fotogallery@Social