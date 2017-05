Mancano pochi giorni al Bari BGeek 2017 la manifestazione dedicata a fumetti, cinema, serie tv, giochi. Tra i tanti ospiti, Salvatore Esposito. Appuntamento a Bari dal 9-11 giugno.

SHARE

Fumetti, cinema, serie TV e giochi protagonisti al Bari BGeek 2017

Mancano pochissimi giorni all' edizione del Bari BGeek 2017, il festival dedicato a fumetti, cinema, serie tv e giochi, che prenderà il via a Bari il 9 giugno e che l'anno scorso ha accolto oltre 18000 visitatori.

Tanti gli artisti nazionali ed internazionali attesi per questa tre giorni, il cui manifesto è stato realizzato quest'anno da Solo, street artist romano di fama internazionale. Ma sono tantissimi gli ospiti attesi per il Bari BGeek 2017, da David Lloyd (disegnatore della graphic novel di Alan Moore 'V for Vendetta'), Rafael Albuquerque (disegnatore di Batgirl e di American Vampire) e Togekinoko (autrice del manga Lupin III, personaggio che quest'anno compie 50 anni!).

Con loro ci saranno anche tanti artisti del mondo del fumetto come Stefano Turconi e Teresa Radice (Il porto proibito), Giacomo Bevilacqua (A Panda piace...), Riccardo Torti (Torti Marci), I Paguri (Don Zauker, Nirvana), gli youtuber Maurizio Merluzzo e Paolo Cellamare e molti altri.

Confermato al Bari BGeek 2017 anche Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra che presto vedremo nella terza stagione della serie(leggi qui). Salvatore incontrerà i fan domenica 11 giugno al PalaFlorio di Bari.

Siete pronti per il Bari BGeek 2017? Appuntamento dal 9 all'11 giugno a Bari.