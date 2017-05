Francesco Gabbani 'tagliato' all'Eurovision: la delusione del cantante e le proteste dei fan di Occidentali's Karma

Francesco Gabbani è pronto a vincere questo Eurovision 2017 ma si mostra anche deluso per la scelta di tagliare una parte della canzone. 'E' stato un taglio da macellaio', Occidentali's karma perde una parte importante di testo, i fan protestano sui social

di Eleonora D'Urbano - 10 Maggio 2017

SHARE

Gabbani all'Eurovision2017, costretto a tagliare Occidentali's Karma

Sabato 13 maggio dalle 20.35 su Rai1 assisteremo alla finale dell’Eurovision Song Contest 2017 trasmessa da Kiev: a concorrere con gli altri cantanti europei, anche Francesco Gabbani che a febbraio ha trionfato al Festival di Sanremo con ‘Occidentali’s Karma’.

L’hype per vederlo sul palco della prestigiosa manifestazione musicale cresce sui social, insieme alle speranze di vederlo vincere anche qui con il suo scimmione al seguito, ma c’è un dettaglio che preoccupa e infastidisce i fan dell’artista.

Il brano, infatti, è stato pesantemente rimaneggiato – come tutte le altre canzoni, del resto – per ragioni di tempo: 3 sono i minuti a disposizione per tutti i partecipanti, dunque all’Eurovision 2017 Francesco Gabbani presenterà una versione più corta di ‘Occidentali’s Karma’, senza la seconda strofa.

Intervistato da Tv, sorrisi e canzoni, il cantante – che già vola alto nelle classifiche con l’ultimo disco, Magellano – ha rivelato che la performance sarà molto simile a quella realizzata all’Ariston, poi ha aggiunto:

“Per regolamento dovevamo stare dentro i tre minuti, così abbiamo dovuto rinunciare a tutta la seconda strofa, per non sacrificare la parte più importante dal punto di vista emozionale: quella in cui il brano si 'svuota' e poi 'la scimmia si rialza'. È un po’ un taglio 'da macellai', ma alla fine devo essere sincero: la canzone funziona e scorre bene anche così”.

Scorrendo i commenti su Twitter degli spettatori che si stanno preparando a fare il tifo per Gabbani, pare che il taglio al brano non sia stato apprezzatissimo: “Questa cosa che Gabbani all'Eurovision taglierà totalmente la seconda strofa di Occidentali's Karma fa male al cuore” ha cinguettato un utente, seguito da chi fa sapere “Gabbani ha dovuto tagliare la seconda strofa di Occidentali's Karma per l'Eurovision sarò arrabbiata fino al 2023”.

Noi facciamo il nostro personalissimo in bocca al lupo a Frank per l’Eurovision 2017 e vi ricordiamo che l’appuntamento è per sabato 13 maggio su Rai1 subito dopo il tg.

Fotogallery@Social