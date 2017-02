Forrest Gump, ecco le frasi celebri del film che commuovono il pubblico

Forrest Gump, ogni volta che viene mandato in onda è un successo garantito. Ecco le frasi più twittate durante il film

di Eleonora D'Urbano - 15 Febbraio 2017

Forrest Gump è intramontabile: ecco le frasi immortali del film con Tom Hanks

Se a San Valentino vi siete presentati dalla vostra ragazza con una scatola di cioccolatini in mano e nella testa vi risuonava la frase “Mamma diceva sempre: la vita è uguale ad una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita”, allora sicuramente ieri non vi siete persi Forrest Gump in onda su Rete 4 alle 21.15.

Forrest Gump è tante cose: un grandioso Tom Hanks insignito dell’Oscar come Miglior Attore Protagonista che l’ha consacrato al grande cinema, un magistrale Robert Zemeckis che nel 1994 si è intascato due statuette - per Miglior Film e Miglior Regia – a fronte di 13 nomination e 6 Oscar vinti in totale e quella sensazione di ottimismo mista a nostalgia che non ci abbandona mai, neanche quando ormai conosciamo le frasi più celebri di Forrest Gump a memoria e magari – non negatelo – cerchiamo di imitare anche la sua parlata.

Il film racconta l’incredibile storia di un uomo qualunque che realizza non soltanto il vero sogno americano, ma conquista anche l’amore vero, puro e incondizionato di Jenny, la sua anima gemella: è riduttivo e lapalissiano spendere due righe per far comprendere l’assoluta maestosità di questa pellicola entrata di diritto tra i grandi classici del nostro tempo, e allora meglio lasciar parlare il popolo del web che ieri, durante la visione di Forrest Gump, si è dolcemente coccolato tra le frasi celebri e più importanti del film.

iPantellas su Twitter citano per esempio una grande massima valida per tantissime persone: “Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose: dove va, cosa fa, dove è stata #ForrestGump".

Un altro spettatore, sottolineando ancora la saggezza della signora Gump (Sally Field che all’epoca – pensate – aveva soltanto 10 anni in più di Tom Hanks) ha riportato: “Mamma diceva sempre: devi gettare il passato dietro di te, prima di andare avanti” e ancora non possiamo non ricordare “Visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarsi e continuare a correre”, “"Ti curerei io se sei malata" - La migliore dichiarazione d' amore” e infine riportiamo una frase che ancora oggi fa fatica ad essere compresa e attuata: “Nessuno è migliore di un altro. Ognuno a modo suo è speciale”.