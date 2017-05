ForJay, il videoclip di Occhi tra le stelle in anteprima

Si intitola Occhi tra le stelle il nuovo video dei ForJay, band formata da 4 giovanissimi che hanno creato un sound che fonde rap, pop ed elettronica.

Occhi tra le stelle, nello specifico, è un brano che si propone di raccontare il momento in cui purtroppo si finisce per perdere di vista le cose importanti della vita.

“Una giornata di sole, un sorriso, una stretta di mano, un piatto caldo da mangiare, la gioia di vivere in amicizia, di vedere una figlia che cresce… - ha aggiunto Simone - non possono essere dettagli che si perdono nella ‘corsa’ della vita ma devono esserne il dono più bello. Come dice un verso di questa canzone 'siamo ancora in tempo per restare di carne'!"