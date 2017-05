Flavio Insinna 'umiliato' da Striscia la Notizia, i telespettatori insorgono contro il tg satirico: ecco di cosa è stato accusato Antonio Ricci

Sono andati in onda il 23 maggio dei servizi su Flavio Insinna che mettevano a confronto le parole amorevoli del conduttore a Carta Bianca con i furiosi fuorionda in cui attaccava concorrenti e autori di Affari Tuoi. I servizi di Striscia la notizia hanno, però, ottenuto l'effetto contrario e gli spettatori hanno accusato il tg satirico e il suo patron Antonio Ricci parlando addirittura di bullismo.

di Eleonora D'Urbano - 24 Maggio 2017

Striscia la notizia, Insinna nei guai per quei fuorionda

Se siete ancora sconvolti dal servizio che Striscia la Notizia ha trasmesso il 23 maggio su Flavio Insinna, lo capiamo benissimo ma ora c'è da aspettarsi anche la reazione del conduttore di Affari tuoi, messo alla pubblica gogna da Antonio Ricci e dal suo tg satirico.

Ficarra e Picone hanno dapprima mandato in onda l'intervento di Insinna a #Cartabianca lo scorso marzo, dove invocava la necessità di amicizia, gentilezza e solidarietà tra le persone, poi hanno mostrato diversi fuorionda, che risalgono al 2014 e al 2015, in cui se la prende con gli autori e i concorrenti del game di Rai 1 dando in escandescenza tra una registrazione e l'altra.

Con rabbia e veemenza Insinna si sarebbe scagliato con gli addetti ai lavori del programma a proposito del pacco X "che non ci fa vincere le serate", oppure in una puntata speciale avrebbe offeso la concorrente della Val d'Aosta definendola ‘nana di mer*a' e puntando il dito contro la scelta dei personaggi – su cui Insinna non ha evidentemente voce in capitolo – che a suo dire sarebbero poco efficaci per fare un buono show e ottenere ascolti ragguardevoli.

I motivi per cui, come ha mostrato Striscia, il conduttore ha perso il controllo – e ribadiamo che i fatti si riferiscono a 2-3 anni fa – possono essere molteplici e personali, non legittimi e giustificabili certo, ma rovinare la reputazione di un personaggio tv in modo così plateale significa, forse, aver superato ogni limite: questo, in effetti, sembra emergere dalla pioggia di commenti sui social sul caso ‘Striscia la notizia - Insinna'.

Gli spettatori, al contrario di quanto probabilmente speravano al tg satirico, hanno fatto quadrato intorno al presentatore romano accusando Antonio Ricci di bullismo mediatico: “Nonostante le parole pesanti di #Insinna c'è qualcosa sotto per bruciare un collega così... #striscialanotizia l'avete fatta sporchissima!!”, “L'accanimento gratuito verso una persona lo ripudio totalmente. Questo è bullismo della peggior specie. Ancora guardate #Striscialanotizia?” e ancora leggiamo “Quello che #Striscialanotizia ha fatto stasera nei confronti di #insinna equivale ad un atto di bullismo (televisivo) bello e buono Vergogna”.

Che tra Striscia la Notizia e Affari tuoi non corra buon sangue è ben noto a tutti sin dai tempi di Paolo Bonolis: non contenti, infatti, Ficarra e Picone hanno annunciato per stasera 24 maggio il secondo capitolo della vendetta contro Insinna e il gioco dei pacchi.

