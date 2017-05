E' successo durante l'intervista di Flavio Insinna a Carta Bianca, gli spettatori insorgono: ecco cosa è accaduto

Dopo l'attacco di Striscia la Notizia, Flavio Insinna a Carta Bianca ha cercato di spiegare le ragioni dei suoi gesti d'ira dietro le quinte ma qualcosa non è andato. Gli spettatori notano qualcosa di strano nel conduttore di Affari tuoi e insorgono durante la diretta del programma di Raitre: ecco cosa è successo

di Eleonora D'Urbano - 31 Maggio 2017

SHARE

Flavio Insinna a Carta Bianca: troppe scuse, ma non quelle che tutti si aspettavano. Finisce male

Fare gli avvocati di se stessi è quanto di più difficile possa esserci e lo è ancor di più se mezza Italia crede che tu abbia sbagliato: Flavio Insinna, intervenendo a Carta Bianca nella puntata del 30 maggio, ha tentato di uscire dal vortice che lo ha travolto giorni fa, ma ha incredibilmente peggiorato la sua posizione con un intervento logorroico, un atteggiamento ridondante e ampolloso, a tratti irrequieto e retorico che non è affatto piaciuto agli spettatori.

La difesa di Flavio Insinna a Carta Bianca non ha dato i frutti sperati: “Quella che mi sta succedendo è una roba violentissima. Io ho detto delle cose giuste in modo sbagliato” ha dichiarato l'ex conduttore di Affari tuoi interrotto tuttavia da Bianca Berlinguer che lo ha rimesso al suo posto tuonando “Anche le cose dette erano sbagliate”.

Insinna ha detto di aver chiamato la Rai per dirsi pronto ad accettare una eventuale multa, ma quando la giornalista gli ha chiesto se avesse telefonato alla concorrente della Val d'Aosta per scusarsi a voce, l'ospite del programma di Rai3 ha alzato la braccia esclamando: “La signora se vuole mi perdonerà. Credo di essere stato perdonato da Nostro Signore quando è salito sulla croce”.

Successivamente Flavio ha pubblicamente allontanato l'ipotesi di scendere in politica puntualizzando che “ho già la mia politica, ho il mio impegno nel sociale, servo da fuori, da battitore libero, andando ad aiutare dove serve, dove ci sono gli oppressi”.

Gli spettatori sono insorti sui social criticando non solo le affermazioni del conduttore oramai da giorni alla gogna, ma anche la scarsa umiltà mostrata in tv.

Selvaggia Lucarelli ha attaccato: “Insinna sa fare malissimo due cose: il diplomatico (e lo sapevamo) e l'avvocato di se stesso. (e ora sappiamo pure questo) #CartaBianca”, Davide Maggio ha incalzato: “Flavio, forse era meglio restare a casina #FlavioInsinna #CartaBianca”, Trash Italiano ha cinguettato “Insinna, per rimediare agli sbagli, tira in ballo tutte le cose belle che fa nella vita, sfociando nell'egocentrismo. #CartaBianca” e ancora leggiamo “La verità è che Insinna non pensa MINIMAMENTE di aver sbagliato. Per questo non riesce a scusarsi. #cartabianca” oppure “A volte un "scusa" vale più di mille blaterate parole, e Insinna evidentemente non l'ha capito. #cartabianca”.

Fotogallery@Social