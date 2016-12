La fine del mondo nel 2017: Fatima, Papa Francesco, asteroide, terza guerra mondiale. Ecco cosa è stato previsto

Arriva il 2017 e si parla già di apocalisse. E' prevista, infatti, la fine del mondo nel 2017 e il motivo è la visita prevista di Papa Francesco alla Madonna di Fatima. Ecco cosa accadrà nel nuovo anno.

di Eleonora D'Urbano - 28 Dicembre 2016

La fine del mondo nel 2017 è un evento razionalmente poco probabile, ma per chi è solito unire coincidenze astrali, corrispondenze storiche e rimandi biblici, la data dell’Apocalisse è davvero vicina. Superati senza troppi problemi il 2000 con il Millennium Bug e il 2012 con la profezia dei Maya, la fine del mondo nel 2017 è supportata da diversi segni e indizi che potrebbero far riflettere anche i più scettici. Il 21 agosto 2017, infatti, è prevista una eclissi totale in America, evento che non si verifica da più di un secolo e che lascerà il continente più potente del mondo al buio: facile accostare l’elezione di Donald Trump a simboli nefasti come un’eclisse totale. Ma non è finita qui perché il 2017 segna anche il 70° anniversario della nascita di Israele, istituito nel 1947 subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e facendo particolare attenzione alle coincidenze, 70 è il numero di anni che dura esattamente una generazione biblica. Alcuni teorici profetizzano che la fine del mondo nel 2017 sarà scaturita dallo scoppio della terza guerra mondiale (Aleppo, Corea?), fenomeno catastrofico legato in qualche modo ai tre segreti di Fatima: in alcune interpretazioni si farebbe riferimento al libro dell’Apocalisse di Giovanni e all’apertura dei sigilli della Rivelazione.

Terremoti, crolli finanziari, pandemie e guerre sarebbero pronti ad abbattersi sulla Terra e solo la misericordia, la preghiera e l’amore potranno salvarci. Quanto c’è di vero in queste teorie, quanto ci facciamo suggestionare? Degno di nota, in ogni caso, l’appuntamento confermato di Papa Francesco a Fatima, previsto per il 12 e il 13 maggio 2017, a 100 anni esatti dalla prima apparizione della Madonna ai tre pastorelli di un villaggio portoghese vicino Fatima. Il pontificato di Bergoglio è stato consacrato a Nostra Signora di Fatima il 13 maggio 2013 dal cardinale di Lisbona e lo stesso pontefice ha consacrato il mondo a Nostra Signora di Fatima il 13 ottobre 2013. Si vocifera, inoltre, che presto potrebbero essere svelati al mondo anche i 10 segreti di Medjugorie, di cui gli ultimi 4 sarebbero i più terribili.