Il Commissario Maltese, tanta suspance nel finale. Ci sarà un seconda serie?

di Rosanna Donato - 17 Maggio 2017

Nella serata di ieri è andato in onda il finale della prima stagione di Maltese - Il Romanzo del Commissario, la fiction di Rai 1 che ha ottenuto un grande successo di pubblico sin dalla prima puntata e vede come protagonista Kim Rossi Stuart. È qualche tempo che la rete televisiva punta sul noir, senza però tralasciare il genere commedia, e - a dimostrazione di ciò - ricordiamo le produzioni come I Bastardi di Pizzofalcone, Sorelle, Rocco Schiavone e La Porta Rossa.

Dopo il finale di stagione del 16 maggio, apprezzato da molti per la sua capacità di creare una buona dose di suspance nello spettatore, c’è solo una domanda che riecheggia nell’aria. Il Commissario Maltese tornerà per una seconda serie? Sono tanti i fan che vorrebbero un ritorno della Fiction di Rai Uno. Su Twitter c’è chi scrive “Sono ancora in subbuglio per il finale di #MalteseLaSerie”, oppure "#MalteseLaSerie mi sa che comunque il finale apra ad una seconda stagione.. Troppe questioni irrisolte e la politica mai toccata..”. E ancora “Gran finale per #MalteseLaSerie vogliamo la seconda stagione!”, “#MalteseLaSerie grande suspense sul finale #Rai1” e “Voglio subito la seconda stagione di #MalteseLaSerie”.

Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma la volontà del pubblico è chiara: una seconda serie sarebbe ben accetta! Ricordiamo che la prima stagione di Maltese - Il Romanzo del Commissario è composta da quattro puntate e narra delle indagini di Dario Maltese, un commissario di polizia della narcotici di Roma, durante la fine degli anni '70. Decide di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un amico e collega che però viene ucciso davanti a lui. Dario allora si fa trasferire in Sicilia e ne prende il posto. Scoprirà che quest’ultimo aveva scoperto i legami tra mafia, politica e finanza e completerà l’indagine, il cui finale sarà ricco di suspance.

Una seconda stagione, anche visto il finale, è molto probabile: “C’è la volontà di tutti di fare una seconda stagione anche se c’è da dire che la prima è costata anni di lavoro e quindi ci vorrà del tempo - ha dichiarato il regista Gianluca Maria Lavarelli nel corso di un’intervista rilasciata a Il Sussidiario -. Vedrete infatti nelle prossime puntate delle situazioni anche a livello di regia molto impegnative e belle da vedere. L’intenzione però del gruppo da me a Kim Rossi Stuart è di andare avanti solo se il senso sarà quello giusto. Non vogliamo rovinare una cosa bella tanto per dire che andremo a fare Maltese 2″.

Tra l’altro, la sceneggiatura sarebbe già in fase di scrittura e Kim Rossi Stuart avrebbe già dato la sua disponibilità nel caso il progetto si potesse concretizzare. Inoltre, sarebbero già state avviate le pratiche per ottenere il permesso di tornare a girare la serie nella medesima location, ovvero Trapani. La fiction di Rai 1 è stata seguita da oltre 6 milioni di telespettatori, con uno share superiore al 25%. Non ci sorprenderebbe infatti che la produzione decidesse di riprendere in mano il progetto e realizzarne un sequel. Il commissario Maltese sta per tornare?

