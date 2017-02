Film tratti da libri: ecco i più belli in arrivo nel 2017

Film tratti da libri: il 2017 ne porterà parecchi in sala. Un'annata interessante soprattutto per i fan di Stephen King, anche se già si parla di "adattamenti infedeli"

di Francesca Di Belardino - 02 Febbraio 2017

Il 2017 sarà l'anno delle trasposizioni cinematografiche di libri famosi: e saranno soprattutto i fan del Re, l'iconico scrittore horror Stephen King, a farsi venire l'acquolina in bocca. Ben due saranno infatti i film che usciranno nelle sale tratti da suoi capolavori: ad agosto sarà la volta della Torre Nera e a settembre di IT, già protagonista di un film per la tv nel 1990.

La Torre Nera è una saga di 8 libri, la più lunga scritta da King, molto complessa e piena di riferimenti a generi differenti: a cimentarsi nell'impresa di farla diventare un film, che sarà un sequel dell'ultimo libro, il regista e co-sceneggiatore Nikolaj Arcel e gli attori Idris Elba e Matthew McConaughey. Arcel, al Comic-con di San Diego, ha anticipato che si tratterà di un "adattamento infedele". L'ultimo adattamento infedele di un romanzo di Stephen King è stato forse l'unico grande film tratto da uno dei suoi libri, "Shining" di Stanley Kubrick. C'è di che ben sperare.

IT è uno dei romanzi horror più famosi di sempre: verrà portato sul grande schermo dalla regia di Andres Muschietti e da un cast di stelle, a partire dal clown Pennywyse interpretato da Bill Skarsgård, per finire con il gruppo di bambini protagonisti, tra cui spiccano Finn Wolfhard, cioè Mike Wheeler nella serie tv Stranger Things, nei panni di Richie Tozier; e Nicholas Hamilton, Rellian nel film Captain Fantastic, in quelli del bullo Henry Bowers.

Uscirà invece ad aprile The Circle, con Emma Watson e Tom Hanks, tratto dal libro 'Il cerchio' di Dave Eggers. La Watson viene assunta in un grande e misteriosa azienda che lavora sul web e che incarna tutto quanto pensate di peggio sui vari Google, Facebook, Amazon e compagnia. Decisamente inquietante!

Nelle sale italiane il 16 marzo 'Il diritto di contare', tratto dal libro Hidden Figures di Margot Lee Shetterly, storia vera delle matematiche nere che contribuirono in modo determinante alla prime missioni spaziali della NASA: Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson e Christine Darden. Anche qui il cast è di primissimo ordine: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner e Kirsten Dunst, per la regia di Theodore Melfi.

Impossibile poi non nominare '50 sfumature di nero', tratto dall'omonimo bestseller di E.L James, e 'Fallen' di Lauren Kate, anche questo tratto dall'acclamato romanzo YA della scrittrice americana.

Il 2017 sarà dunque un anno interessante per chi ama leggere: le discussioni sull'eterno dilemma -meglio il libro o il film?- sono già aperte!