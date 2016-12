Film in uscita nel 2017: ecco i più attesi

Film in uscita nel 2017: attesissimi 50 sfumature di nero, Blade Runner e la Bella e la Bestia. Ecco tutto quello che arriverà al cinema l'anno nuovo

Film in uscita 2017: sarà l'anno dei grandi sequel

Tradizionalmente le feste di Natale sono dedicate al cinema, complici lunghi pomeriggi dove non si fa praticamente nulla: ma dopo l'abbuffata di film natalizi fate un nodo al fazzoletto per ricordare le nuove uscite previste per il 2017, tra cui spiccano grandi sequel e remake.

Tra i sequel segnaliamo Blade Runner 2049, con Harrison Ford e Ryan Gosling: seguito del celebre film del 1984, promette di dare risposta ad alcuni interrogativi che assediano i fan della pellicola, primo fra tutti quello sulla natura umana (o meno) di Deckard. Nel cast anche la "first lady" Robin Wright e il premio Oscar Jared Leto. In uscita a ottobre 2017.

Da annotare anche la data di uscita di T2: Trainspotting, sequel del film cult degli anni '90. Sarà nelle sale a marzo con gli stessi protagonisti, con la regia dello stesso Danny Boyle, per raccontare cosa ne è stato dei tossicodipendenti scozzesi che il film raccontava 20 anni fa.

Imperdibile per i fan della saga anche '50 sfumature di nero', secondo capitolo tratto dalla serie dei libri di E.L James: stessi protagonisti ma un altro regista, James Foley (la regista del primo capitolo, Sam Taylor-Johnson, ha abbandonato per divergenza di vedute con l'autrice). Il film uscirà a San Valentino 2017 e a quanto pare sarà girato insieme al terzo capitolo, '50 sfumature di rosso', previsto il San Valentino del 2018.

In uscita a 2017 anche il quinto capitolo de I Pirati dei Caraibi: il sottotitolo è la Vendetta di Salazar e oltre al mitico Johnny Depp nei panni del Capitano Sparrow c'è un nuovo interessante villain, interpretato da Javier Bardem.

Si tratta invece di un remake ed è comunque attesissimo quello de La Bella e la Bestia, la versione cinematografica del cartone Disney del 1991: nei panni di Belle c'è l'amatissima Emma Watson, la Hermione della saga di Harry Potter, e in quelli della Bestia Dan Stevens. Il trailer del film, previsto in sala per il 16 marzo 2017, è stato il più visto di sempre, con 127,6 milioni di visualizzazioni nel giorno della sua uscita.

Infine, spazio anche ai film originali: Silence di Martin Scorsese, ma anche Dunkirk di Cristopher Nolan (31 agosto 2017) dramma storico basato su uno degli eventi più determinanti della seconda guerra mondiale, la battaglia di Dunkerque.

Attesissimo, dopo la grande abbuffata di premi ai Golden Globe, anche La La Land, in uscita a gennaio 2017: Emma Stone e Ryan Gosling sono due attori in cerca di successo ad Hollywood in un musical godibilissimo.