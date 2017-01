Ficarra e Picone film 2017: ecco quando uscirà 'L'ora legale' dopo l'ultimo film 'Andiamo a quel paese'

I due attori Ficarra e Picone sono pronti a tornare al cinema con 'L'ora legale'. Ecco quando uscirà il film nel 2017 dopo il grande successo dell'ultima pellicola 'Andiamo a quel paese'

di Barbara Andreoli - 10 Gennaio 2017

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda ‘Andiamo a quel paese', film del 2014 che vede protagonista l'amato duo comico Ficarra e Picone.

I due da qualche giorno stanno promuovendo ‘L'ora legale', il nuovo film che sarà nelle sale a partire dal 19 gennaio prossimo e domenica scorsa sono stati anche ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

L'idea di mandare ‘Andiamo a quel paese' è stata un modo piacevole per ricordare ai telespettatori l'imminente uscita del nuovo film ed è stata premiata dagli ascolti.

La commedia è, come sempre quando si parla di Ficarra e Picone, divertente e parecchio surreale e vede nel cast tanti attori molto amati come Fatima Trotta, la conduttrice di Made in Sud, Nino Frassica e, in un gustoso cameo, niente meno che Franco Battiato.

Per quanto riguarda il nuovo film, invece, il cast sarà se possibile ancora più ricco. Vedremo infatti accanto a Ficarra e Picone anche Tony Sperandeo, Leo Gullotta, Sergio Friscia, Antonio Catania ed Alessandro Roja.

‘L'ora legale' verterà su un tema abbastanza delicato, ma che offre numerosi spunti comici, ossia l'elezione comunale e vedrà i due protagonisti schierati su fronti opposti nonostante l'amicizia che li lega.

Appuntamento al cinema il 19 gennaio, quindi, per ridere e riflettere con Ficarra e Picone nel nuovo film ‘L'ora legale'.