di Adele Ramazzotti - 10 Maggio 2017

Fargo terza stagione: Ewan McGregor si sdoppia

Dall'8 maggio torna in esclusiva su Sky Atlantic HD la serie ispirata al cult dei fratelli Coen: Fargo terza stagione.

"Fargo non è un luogo, è uno stato mentale. E' Una vera stroia criminale dove la realtà è più strana della finzione e i buoni devono affrontare qualcosa di orribile."

Noah Hawley, sceneggiatore e produttore di Fargo terza Stagione.

Protagonisti di questa nuova e attesa stagione Ewan McGregor e ... Ewan McGregor! L'attore di Trainspotting, Moulen Rouge, Star Wars si sdoppierà interpretando i fratelli Emmit e Ray Stussy. I dieci episodi di Fargo terza stagione sono ambientati in un passato molto recente: il 2010, tre anni dopo gli eventi della prima stagione.

Emmit Stussy è il 're dei parcheggi del Minnesota'; affascinante magnae dell'immobiliare, self-made man con una famiglia perfetta. Il fratello minore Ray ha una storia più complessa: è un agente di custodia che deve sorvegliare i criminali in libertà vigilata. Dal fisico appesantito e stempiato Ray è cresciuto all'ombra del fratello; sembra avercela con il modno intero e per la sua situazione incolpa il fratello Emmit. Nella sua vita c'è una nota positiva: l'amore per Nikki Swango (Mary Elizabeth Winstead). Bella appassionata di bridge e con un gran cervello, Nikki aiuterà Ray a dare una svolta alla sua vita.

Nel cast di Fargo terza stagione troviamo anche Carrie Coon (Gone girl – L’amore bugiardo, The Leftovers – Svaniti nel nulla) che interpreta il capo della polizia di Eden Valley Gloria Burgle; David Thewlis (Harry Potter, Anomalisa, Wonder Woman) nei panni di V.M. Vaarga misterioso capitalista. E ancora Scoot McNairy (Batman v Superman: Dawn of Justice, 12 anni schiavo), Jim Gaffigan (Royal Pains), Michael Stuhlbarg (Arrival, Doctor Strange), Shea Whigham e Karan Soni.

