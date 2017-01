Fallen libro vs film: il trailer e le differenze con la saga di Lauren Kate

Fallen, libro e film a confronto: i dettagli sono pochi ma l'autrice della saga, Lauren Kate, si è lasciata sfuggire qualche anticipazione.

di Francesca Di Belardino - 24 Gennaio 2017

Uscirà nelle sale italiane il 26 gennaio 'Fallen', film tratto dai libri di Lauren Kate, storia di amori secolari e creature mistiche che nelle intenzioni dovrebbe regalare al mondo una nuova saga di Twilight. Il colpaccio si era tentato sia con Hunger Games che con Divergent, serie di film tratti da saghe young adult, che hanno avuto buon successo ma mai risultati spettacolari alla Stephanie Meyer.

Ora è la volta di 'Fallen', che ha tutti i presupposti per riuscire nell'impresa: dall'inferno ci si sposta in Paradiso, perchè qui non si tratta di vampiri ma di angeli, e al dramma romantico si aggiungono i viaggi nel tempo. C'è un triangolo amoroso, c'è ansia, emozione e mistero, ci sono tre giovani e attraenti protagonisti.

Il film, diretto da Scott Hicks, vede protagonisti Addison Timlin (già vista in Californication e Derailed - Attrazione fatale, con Clive Owen), Jeremy Irvine (che ha esordito giovanissimo in War Horse di Steven Spielberg) e Harrison Gilbertson nel ruolo di Cameron (Haunt, Need for speed). La Timlin è Lucinda Price, 17enne che si ritrova in riformatorio per un crimine che non ha commesso e che qui conosce Daniel (Jeremy Irvine) e Cameron (Gilbertson), per poi scoprire che i due sono angeli caduti che si contendono il suo amore attraverso i secoli.

Il film dovrebbe restare molto fedele al libro, ma la scrittrice si è già fatta sfuggire alcuni dettagli che li differenzieranno: nel film ad esempio ci sarà una scena extra, mentre altre scene hanno avuto un esito inaspettato. La Kate ha raccontato: "Scott Hicks mi ha parlato di questa parte dove il focus della camera era su Miss Sophia. Ma appena girata la scena, vide che Lola Kirke (Penn) era al culmine dell’emozione: Scott ha fatto appena in tempo a riprendere una lacrima che le scendeva sulla guancia e a metterla nel film, anche se non ci doveva proprio essere"

Il cast ha ottenuto comunque la più totale benedizione da parte dell'autrice, che nel momento in cui li ha visti li ha già immaginati come angeli e demoni. I dettagli sono comprensibilmente pochi, per non rovinare la sorpresa ai moltissimi fan che attendono con ansia l'esordio cinematografico della storia di Luce.

Questo il trailer ufficiale: