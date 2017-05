'Ecco come si muore da dementi', Rovazzi e il servizio shock a Le Iene sui selfie estremi

Fabio Rovazzi con il suo primo servizio a Le Iene sui selfie estremi conquista tutti: il servizio shock andato in onda il 7 maggio su una coppia russa che a Dubai fa selfie estremi rischiando la vita ha scandalizzato ma è stato anche un ottimo trampolino di lancio per il 'cantante youtuber' Fabio Rovazzi.

08 Maggio 2017

La faccia giusta c'è, i contenuti pure: Fabio Rovazzi, autore di tormentoni come l'indimenticabile 'Andiamo a comandare', ha esordito nei panni della Iena con un servizio 'molto interessante': la moda estrema dei daredevil selfie, i selfie scattati in condizioni estreme per fare il botto di like sui social.

Rovazzi mostra e commenta i video di chi si arrampica sui cornicioni, si lega ai binari del treno o si sporge dai grattacieli alla ricerca del selfie più hard, per poi seguire da vicino le "gesta" di due ragazzi russi che si introducono in un palazzo di Dubai per poi scattarsi un selfie dal cornicione, a circa 200 metri d'altezza.

Rovazzi intervista anche alcuni ragazzi, molto giovani, che passeggiano sui binari in cerca della foto più "figa": a loro e a tutti i telespettatori spiega che i video che vedono su Youtube vengono girati non da ragazzi qualunque ma da atleti professionisti che si allenano per anni.

Il tutto per scoraggiare l'emulazione, che potrebbe aver causato anche delle vittime qui in Italia: nei giorni scorsi un ragazzino di Catanzaro è morto a 13 anni per scattarsi un selfie mentre arrivava il treno.

La scelta di Fabio Rovazzi, fenomeno del web, per affrontare un tema così delicato per i giovanissimi, che sembrano ormai dipendenti dai like sui social al costo di rimetterci la vita, è stata quantomai azzeccata e il pubblico ha dimostrato di apprezzare molto la versione 'iena' del cantante:

"Questo Rovazzi in versione iena mi piace", "#Rovazzi ottima iena e ottimo servizio. Quindi questi rischiano la vita per qualche like. Che generazione figa che siamo", "Preferisco 10000 Rovazzi versione iena che cantante", sono solo alcuni dei tweet apparsi durante la messa in onda del servizio. Che si è chiuso con Rovazzi che tenta di inculcare ai ragazzi delle medie che farsi selfie estremi è una grande c***ta. Ci sarà riuscito? Noi lo speriamo proprio!