Fabio Fazio chiude che tempo che fa e saluta così la Rai

di Rosanna Donato - 05 Giugno 2017

Fabio Fazio chiude Che tempo che fa con una frecciatina al servizio pubblico. È ormai chiaro che il programma di Rai 3 non verrà definitivamente cancellato - per ovvie ragioni però potrebbe cambiare il canale della messa in onda - e quello di Fazio sembra un addio alla Rai dato guardando intenzionalmente dritto verso la telecamera. Che cosa è successo durante l’ultima puntata di Che tempo che fa? Prima di tutto, il conduttore ha aperto il programma con una sorta di presentazione della sua carriera professionale in Rai e solo in seguito ha confermato che Che tempo che fa tornerà in televisione, anche se al momento non è ancora stata decisa la rete che ospiterà il programma.

Fabio Fazio saluta così la Rai

“Il mio percorso professionale coincide con la storia di questa azienda - ha detto Fabio Fazio -. Tra poco vedremo anche se è reciproco“. Dopo aver ringraziato tutti, il conduttore ha raccontato di aver iniziato a lavorare in tv all’età di 19 anni. “Ho fatto programmi ed esperienze bellissime e sarò sempre grato a tutti coloro che per questa azienda lavorano e che mi hanno accolto 33 anni fa… In realtà ormai loro sono in pensione e l’unico che è rimasto è il cavallo di Viale Mazzini con cui ho un rapporto eccellente. E’ l’unico punto fermo della Rai. Non è mai stato sfiduciato, lui. Abbiamo fatto molte cose belle insieme (con la Rai): da Quelli che il calcio ad Anima mia, da Che Tempo Che Fa a Che Fuori Tempo Che Fa, dalla serata del Viva 25 aprile! a Vieni via con me, da quattro festival di Sanremo a Rischiatutto sino alla serata di FalconeeBorsellino e tanti altri programmi“.

“Che Tempo Che Fa continuerà. E sempre con lo stesso entusiasmo e passione, per i quali ringrazio i miei colleghi autori, gli ospiti che in questi anni sono intervenuti, i colleghi che mi hanno accompagnato, la redazione, la produzione, Filippa e naturalmente Luciana. Ma soprattutto voi, il Pubblico, con la p maiuscola. Viva il Pubblico! Viva la Rai! Viva il cavallo…“, così ha concluso Fabio Fazio il discorso di apertura dell’ultima puntata della trasmissione.

Al momento non sappiamo se la prossima edizione di Che tempo che fa sarà trasmessa nuovamente dalla Rai o se a condurre sarà ancora Fazio. Stando a quanto detto da quest’ultimo, lo scopriremo presto. Questo, probabilmente, solo quando verranno presentati i nuovi palinsesti a giugno. Pare che le trattative stiano avendo un seguito, anche ora che Antonio Campo Dall’Orto ha dato le dimissioni. Ricordiamo che Fabio vuole diventare produttore di se stesso e iniziare una nuova carriera, il che rende molto più probabile un suo effettivo abbandono definitivo.

