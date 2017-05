Ezio Greggio e Antonio Ricci replicano e querelano Flavio Insinna dopo la diretta Facebook del conduttore di Affari tuoi

Dopo la diretta Facebook di Flavio Insinna e il video mostrato dal conduttore di Affari tuoi della consegna del tapiro d'oro mai trasmessa in tv da Striscia, arrivano subito le repliche e le querele da parte di Ezio Greggio e Antonio Ricci che rispondono così.

di Eleonora D'Urbano - 29 Maggio 2017

SHARE

Ezio Greggio e Antonio Ricci contro Flavio Insinna: parte la querela dopo la diretta Facebook

Non sono state evidentemente sufficienti le scuse che qualche giorno fa Flavio Insinna ha profuso attraverso un lungo post sui social in merito agli imbarazzanti fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia.

Così l'ex conduttore di Affari tuoi è tornato sull'incresciosa vicenda in una lunga diretta Facebook in cui ha chiarito – una volta per tutte – la sua posizione ribadendo le scuse alla concorrente della Val d'Aosta, ma specificando che gli epiteti con cui l'ha descritta (nana di mer*a ecc ecc…) sono stati pronunciati a porte chiuse, lontano da tutti i partecipanti e in una serata speciale con vip e personaggi famosi dove il livello di stress era altissimo.

“Mi scuso con la concorrente e con i telespettatori, ma quello sfogo che avete sentito è avvenuto in una scala del teatro delle Vittorie a porte chiuse” ha infatti fatto sapere Flavio Insinna nella diretta Fb, poi ha continuato: “Chiedo scusa ancora a tutti ma non mi devo giustificare. Si deve giustificare chi fa la televisione in quella maniera, per distruggere una persona. Dal 2003 Affari Tuoi viene martellato tutte le sere in maniera sempre più volgare. Abbiamo un'unica colpa: andare in onda allo stesso orario di Striscia”.

Il presentatore ha poi specificato il motivo per cui non ha voluto ritirare il tapiro di Striscia ripubblicando il servizio completo mai andato in onda al tg satirico:

“Chi l'ha detto che devo farmi dire che sono un imbroglione e presento un gioco taroccato? Ho sbagliato e pagherò ma sorrisetti non ne faccio se mi vengono a dire che sono un ladro e un imbroglione”. Poi ha chiosato: "Invece di preoccuparsi di me, dessero il Tapiro ad Ezio Greggio, che non paga le tasse".

Immediata la replica del conduttore di Striscia la Notizia che in una nota stampa ha fatto sapere:

“Ascoltate e lette le diffamatorie dichiarazioni del sig. Flavio Insinna, precisiamo che il sig. Ezio Greggio non solo non ha mai evaso le imposte, sempre pagate in Italia fino all'ultimo centesimo, ma, chiariti i passati equivoci, intrattiene un rapporto corretto e trasparente con le istituzioni fiscali".

Dal canto suo Antonio Ricci ha rincarato la dose promettendo a Insinna una bella querela. Sul sito di Striscia, infatti, si legge: “Il servizio sul Tapiro non era stato messo in onda perché 'lei pronunciava delle frasi che, a detta dei legali, le avrebbero attirato una denuncia penale'. Denuncia che senz'altro arriverà dopo che ieri sera, su Facebook, ha dato dell'evasore fiscale a Ezio Greggio, nel disperato tentativo di difendersi”.

La diretta Fb di Flavio Insinna

Fotogallery@Social