Enrico Mentana annuncia in diretta al Tg: querelo Beppe Grillo

Enrico Mentana, Beppe Grillo inserisce anche il Tg La7 nel novero delle testate giornalistiche che fabbricano notizie false e il direttore fa un lungo discorso in diretta per rispondergli

di Francesca Di Belardino - 04 Gennaio 2017

Enrico Mentana, Beppe Grillo definisce l'informazione italiana falsa e lui lo querela

Enrico Mentana è un giornalista di esperienza ventennale, apprezzato e stimato dall'ambiente e anche dai telespettatori, che accordano al suo Tg La7 fiducia quotidiana: nel tempo è anche diventato una sorta di eroe social, per la sua abitudine di rispondere per le rime ai detrattori che commentano i suoi status.

Pagine come "Enrico Mentana blasta la gente" hanno raggiunto migliaia di like e neologismi come "webete", coniato dallo stesso Mentana, sono diventati di uso comune sui social.

Ha suscitato quindi molto clamore la decisione di Mentana di attaccare in diretta tv Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, per aver definito giornali e tg "fabbricatori di notizie false" sul suo blog, con tanto di foto riportante i loghi dei Tg fra cui quello di La7.

Mentana, in apertura di telegiornale, ha difeso il lavoro suo e della sua redazione, annunciando una querela nei confronti di Beppe Grillo e chiarendo che, laddove dovesse vincere, il risarcimento verrebbe devoluto alle popolazioni terremotate.

Una presa di posizione forte quella del direttore del Tg La7, per ora l'unica in Italia (il blog di Grillo riportava nella foto sopracitata i loghi di tutti i Tg e di diversi giornali), in linea con la linea dura e pura di Mentana, deciso a non farla passare liscia ai detrattori nè sul web nè nella vita reale.

Eppure Beppe Grillo aveva rilasciato proprio a Mentana una lunga intervista, una delle poche concesse dal leader del Movimento, a Bersaglio Mobile nel 2014: evidentemente questo non è bastato per "salvarlo" dal giudizio sulle testate giornalistiche italiane. Non resta che attendere e vedere come andrà a finire.