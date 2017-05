Emma furiosa contro Mike Bird: non accetta quello che ha scoperto ed ecco le sue parole contro il cantante

Mike Bird non va a lezione con il vocal coach ed Emma Marrone s'infuria contro il cantante. Ecco le parole dette a Mike Bird e la lezione di vita che riserva al cantante della squadra bianca

11 Maggio 2017

SHARE

Emma Marrone si fa sentire nei panni di coach della squadra bianca: non solo le mancanze artistiche, ma anche e soprattutto quelle caratteriali sono nel mirino della grintosa cantante, che non intende farla "passare liscia" ai suoi allievi.

Così quando Mike Bird non si è presentato in aula per la lezione di canto (non era riuscito a svegliarsi perchè soffre d'insonnia), Emma ha deciso di dirgliene quattro.

IL "THE SUN" PARLA (NON BENE) DI AMICI DI MARIA DE FILIPPI: COSA E' SUCCESSO

"A cantare stai cantando bene, è l'atteggiamento che non mi piace", ha subito attaccato la cantante salentina, accusando Mike di aver mancato di rispetto nei confronti del professore che lo ha atteso in aula senza vederlo arrivare. "Io non sto mettendo in discussione il tuo problema, che puoi avere o meno. Però, non ti sei alzato? Almeno vai davanti a una telecamera per dire ‘Potete chiedere scusa all'insegnante, perché ho avuto un problema e non ce l'ho fatta, perché non sto dormendo la notte e sto male"

Mike Bird ha chiesto scusa, ribadendo di non aver mai avuto l'intenzione di mancare di rispetto a nessuno, ed ha affermato che secondo lui "la cosa ha preso una piega un po' esagerata".

Emma è stata inflessibile ed ha ripetuto a Mike che finchè lei lavorerà per la squadra bianca, devono essere ben salde umiltà e rispetto per chi lavora. La lezione di Emma è andata avanti e infine i due si sono salutati con un sorriso, mettendo così fine alle ostilità.

Mike Bird resta, insieme a Riccardo, uno dei favoriti per la vittoria finale: chi la spunterà fra i due cantanti nella finale del 27 maggio?

foto @Twitter