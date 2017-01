Ed Sheeran, il nuovo singolo in arrivo il 6 gennaio, come annunciato dal cantante sui social. Continua la 'discografia' matematica di Ed, che sta mostrando ai fan il segno ÷.

di Grazia Cicciotti - 05 Gennaio 2017

SHARE

Ed Sheeran, nuovo singolo atteso per venerdì 6 gennaio

Nel mondo delle sette note ha già ampiamente dimostrato il proprio talento, ma anche con gli indovinelli Ed Sheeran sembra cavarsela abbastanza bene, e lo sanno perfettamente i suoi fan, ormai definitivamente confusi dal modo in cui il cantautore gestisce i suoi social.

Scomparso dal web il 12 dicembre del 2015 - con un lungo messaggio che spiegava le motivazioni dell’allontanamento dai social network e la lavorazione al terzo album - Ed Sheeran è poi tornato su Twitter esattamente a un anno di distanza, il 12 dicembre 2016, pubblicando semplicemente un quadrato color azzurro.

Il grande annuncio è però arrivato l’1 gennaio: Sheeran ha pubblicato un brevissimo video di appena 9 secondi in cui in completo silenzio mostra un foglio con sopra scritto “Nuova musica in arrivo venerdì”. I messaggi criptici sono poi continuati, ma il tweet fissato parla chiaro (si fa per dire) e recita: “Il 6 gennaio alle 5 di mattina GMT e a mezzanotte ET”, mentre in un video sempre su sfondo azzurro appare il simbolo ÷.

Nulla di strano, visti che i primi due album non autoprodotti si intitolavano rispettivamente + (2011) e X (2014). Sembra chiaro che la ‘divisione’ manchi ancora all’appello di Ed, che si dimostra sempre più patito di matematica. Non che la cosa renda particolarmente felici i suoi numerosissimi fan, che tra meme e battute hanno commentato il ritorno di Sheeran sui social con ironia e apprensione, lasciando trapelare anche una buona dose di confusione. Ed, aspettiamo la tua prossima mossa!



foto@UfficioStampa