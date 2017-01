Ecco il video che svela i collegamenti segreti tra i film Pixar

Ecco il video che svela i collegamenti segreti fra i film della Pixar: secondo la Pixar Theory si tratterebbe di un'unica storia, che inizia nella preistoria e non finisce affatto bene per l'umanità!

di Francesca Di Belardino - 23 Gennaio 2017

Tra le tante teorie del complotto che negli anni si sono accumulate sul web, ce n'è una che non parla di attentati, nuovi ordini mondiali o scie chimiche, ma di cose molto più divertenti e soprattutto belle: i film Pixar.

Proprio così: c'è chi sostiene, da diversi anni, che tutti i film prodotti dalla Pixar siano parte di uno stesso universo narrativo, che parte dalla preistoria con Arlo e finisce nel futuro remoto di Wall-E o di Monster's & Co.

Questa teoria è sostenuta dalle molte citazioni e ai rimandi contenuti nei film Pixar, seminate dai disegnatori a mo' di easter eggs e raccolte in molti video che circolano sul web: però per chi crede nella Pixar Theory non si tratterebbe solo di piccoli "premi" per gli spettatori più attenti, ma di indizi sul fatto che la casa di produzione Disney stia tentando di raccontarci qualcosa molto di più grande.

Una storia lunghissima che, appunto, parte dalla preistoria e finisce per raccontare un mondo dove le macchine hanno preso il sopravvento e non c'è traccia di esseri umani (Cars) e popolato da mostri (Monster's & Co), fino ad arrivare alla desolazione di Wall-E. in conclusione, Pixar ci starebbe raccontando una storia molto meno allegra di quello che sembra.

La Pixar Theory termina con un ultimo colpo di scena: avete presente la strega incontrata da Merida in 'Brave'? Secondo le teorie del "complotto" altri non sarebbe che Boo, la bimba che in Monsters & Co. si affeziona al mostro Sully, che attraverso le porte usate dai mostri nel film vada avanti ed indietro nel tempo, introducendo la magia nell'universo Pixar e lasciando qua e là indizi del suo passaggio.

Di "prove" di questa teoria il web è stato disseminato: vi segnaliamo il video uscito sulla pagina Facebook di Toy Story che ammette in via ufficiale gli easter eggs presenti nei film.