Dragon Ball Super, il sequel inedito: ecco dove e quando andrà in onda

Dragon Ball Super, tornano le avventure di Goku e Vegeta: un grande regalo per tutti gli appassionati dello storico cartone. Ecco dove e quando andrà in onda

di Francesca Di Belardino - 23 Dicembre 2016

Dragon Ball Super, il sequel inedito dello storico cartone che ha appassionato i telespettatori per tre decenni, torna su Italia1 per le feste di Natale: dal 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 13.45, andranno in onda le nuove 27 puntate inedite. A circa 20 anni dall'ultima produzione originale si torna quindi a calarsi nel mondo di Goku e di Vegeta, passato da nemico a fido compagno di viaggio del protagonista.

Dragon Ball Super è ambientato sei mesi dopo la sconfitta di Majin Bu: la pace sulla Terra è fragile e torneranno a dare filo da torcere ai guerrieri sia il nemico storico Freezer che il Signore della Distruzione Lord Beerus, coadiuvato dal suo maestro Whis. Le tante nuove battaglie coinvolgono anche personaggi inediti, come Champa, Signore della Distruzione del 6° Universo e fratello gemello di Beerus. L'appuntamento con Goku e le avventure di Dragon Ball Super è dunque su Italia1 da oggi, 23 dicembre: un Buone feste che tutti gli appassionati dello storico cartone, nato dal manga di Akira Toriyama, sicuramente apprezzeranno.