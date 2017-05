Don Matteo 11, addio al capitano Tommasi: al suo posto arriva una donna

Iniziano le riprese dell'undicesima stagione di Don Matteo e il cast saluta Simone Montedoro: al suo posto, secondo le ultime news, un volto femminile

di Francesca Di Belardino - 10 Maggio 2017

SHARE

Sono partite le riprese di Don Matteo 11, una delle fiction più amate in assoluto: nei panni del prete investigatore ci sarà sempre un Terence Hill in ottima forma, ma un grosso cambiamento bolle in pentola nella cittadina umbra.

Al posto del Capitano Tommasi, interpretato da Simone Montedoro per 4 stagioni, arriverà infatti un comandante donna, il Capitano Anna Olivieri, interpretato da Maria Chiara Giannetta.

La Giannetta è un volto già noto ai fan delle fiction Rai: era infatti Asia, la ragazza "smemorata", in 'Che Dio ci aiuti 4'. Oltre a Montedoro, dice addio a Don Matteo anche Dario Cassini, che interpretava il magistrato Gualtiero Ferri: al suo posto Maurizio Lastrico, nel ruolo del giudice Marco Nardi.

Un comandante donna, possiamo immaginare, cambierà le dinamiche fino ad ora standard nell'interazione fra forze dell'ordine e Don Matteo: storicamente i Capitani che si sono alternati hanno sempre visto di cattivo occhio le "intrusioni" di Don Matteo nelle indagini, per poi finire comunque per affezionarsi al Don e chiamarlo in causa appena possibile. Il Capitano Olivieri farà eccezione? E soprattutto, come la prenderanno gli altri Carabinieri?

C'è anche da capire come verrà gestito l'addio del Capitano Tommasi, che condivide gran parte della sua storia con il maresciallo Cecchini: diremo addio anche alla piccola Martina, figlia di Tommasi e nipotina di Cecchini, che i due hanno educato insieme dopo la tragica scomparsa di Patrizia?

Per dare risposta a queste domande, bisognerà aspettare la messa in onda dell'undicesima stagione della fiction, di cui come abbiamo detto sono da poco iniziate le riprese in quel di Spoleto: per vedere DonMatteo 11 su Rai1, probabilmente bisognerà aspettare l'autunno del 2017.

foto @facebook