di Grazia Cicciotti - 11 Gennaio 2017

I dischi più venduti del 2016 in Italia: comandano Mina e Celentano

Ci sono 5 italiani nella classifica FIMI degli album più venduti nel 2016. Un grandissimo traguardo per la nostra musica, che si conferma più apprezzata dal pubblico di quella straniera, che incontriamo solo al settimo posto e grazie ai Coldplay (scusate se è poco).

L’album più venduto dell’anno è invece, forse un po’ sorprendentemente, quello di Mina e Adriano Celentano, Le Migliori. Un po’ a sorpresa, dicevamo, perché è uno degli ultimi ad essere uscito e ha sbaragliato la concorrenza in appena due mesi di mercato.

Il secondo posto è di Tiziano Ferro, con il suo Il Mestiere della Vita, uscito appena a dicembre, mentre la terza posizione è occupata da Ligabue e dal concept album Made In Italy. Quarto posto per Vasco Rossi e Vascononstop, seguito da Vivere a colori di Alessandra Amoroso, prima ‘figlia di un talent’ a sbucare in classifica.

La top ten è completata da Laura Pausini e dal suo album natalizio, i Modà, i Coldplay, Zucchero e Benji e Fede, i due teen idol che stanno conquistando il mercato discografico italiano spinti soprattutto dai giovanissimi fan. 14esimo e 15esimo Marco Mengoni, rispettivamente con l’album Le Cose che non ho e Mengoni Live. E visto che Sanremo si avvicina, giusto per curiosità l’artista sanremese che ha venduto di più è stato Alessio Bernabei, che appare però in 47esima posizione. Non un bello spot per il Festival. Gli Stadio, vincitori dell’ultima edizione, sono solo 61esimi.

