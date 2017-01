Dimitri Iannone: ecco chi è lo \'sciupafemmine\' de Il Collegio di Rai 2

Dimitri Iannone ha solo 17 anni ed è già uno è uno sciupafemmine. Ecco chi è il ragazzo che ha fatto innamorare il pubblico de Il Collegio, il reality di Rai 2

di Eleonora D'Urbano - 03 Gennaio 2017

Il Collegio di Rai 2 è già un successo: ieri, 2 gennaio, ha debuttato in prima serata l’inedito esperimento sociale prodotto da Magnolia che vede 18 ragazzi tra i 14 e i 17 anni – 9 ragazzi e 9 ragazze – liberarsi di telefonini e computer e tornare nel 1960, quando le regole c’erano e bisognava seguirle alla lettera. Il focus de Il Collegio di Rai 2 è restituire alla società 18 adolescenti consapevoli e maturi, disciplinati e seri: il metodo educativo proposto presso il Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco prevede che le poesie vengano imparate a memoria, che la calligrafia sia bella e elegante, ma soprattutto fare i compiti senza l’ausilio di smartphone o enciclopedie online.

Il leader de Il Collegio di Rai 2, colui che ha letteralmente conquistato il web per la sua sfacciataggine, è Dimitri Iannone, seguito a ruota da Adriano Occulto. In men che non si dica ieri sera le spettatrici che hanno seguito la prima puntata del docu-reality si sono riversate sui social alla ricerca di informazioni su Dimitri, sulla sua vita privata o i suoi account Instagram, folgorate dallo ‘sciupafemmine’ con il ciuffo ribelle.

Dimitri Iannone, ecco chi è. Dimitri Iannone è un ragazzo di 17 anni di origini ucraine: dall’età di 5 è stato adottato dalla famiglia Iannone, ma fino ad allora ha vissuto senza genitori. Vive a Villa Literno, in provincia di Caserta e il padre assicura che con le ragazze ci sa fare. Swami Caputo, infatti, è rimasta – al pari delle telespettatrici – molto colpita dal 17enne e dal suo tema sulla felicità, in cui ha svelato un lato del carattere che ha messo in luce la sua sensibilità a dispetto della prima impressione: dietro l’aria da bulletto arrogante si nasconde un animo nobile, ci auguriamo.

Su Twitter c’è chi ha cinguettato “Ok, abbiamo già capito l'andazzo: tempo qualche anno e Dimitri lo rivedremo a Uomini e Donne. #IlCollegio” e chi invece ha esclamato “Se a #IlCollegio VERO ci fossero Adriano e Dimitri, non ci penserei due volte, le mie valigie sono già pronte”.

