Di padre in figlia, quella scena finale ha commosso e inorgoglito il pubblico femminile. Ecco cosa è andato in onda

di Eleonora D'Urbano - 03 Maggio 2017

Con quasi 6milioni e mezzo di telespettatori in media, Di padre in figlia si conferma una delle fiction Rai più seguite, apprezzate e commentate degli ultimi tempi: il 2 maggio è andata in onda la quarta e ultima puntata che ha segnato un finale da pelle d'oca, con Maria Teresa, Elena e Sofia – le tre sorelle Franza – che hanno rilevato la distilleria di famiglia per continuare il lungo percorso iniziato dal padre padrone Giovanni in un'ottica di riscatto, rispetto e unione.

La storia dei Franza ha idealmente connesso – infatti – tutte le donne che hanno reso grande questo paese che tuttavia ha messo loro i bastoni tra le ruote: nonostante tutti gli impedimenti sociali e personali che le tre sorelle – a cui aggiungiamo anche la madre Franca – hanno affrontato, sono riuscite ad essere parte di quel profondo cambiamento storico vissuto dagli anni '60 agli anni '80 e che forse noi oggi abbiamo un po' dimenticato, accantonato o peggio disconosciuto.

A ricordarci quanto sono state incisive alcune figure femminili del nostro tempo – passato e presente – ci ha pensato una toccante carrellata finale di immagini sulle note di ‘Futura' di Lucio Dalla: vedere Nilde Iotti, Monica Vitti, Margherita Hack e ancora Rita Levi Montalcini, Mina, Samantha Cristoforetti, Mariangela Melato e tantissime altre donne che si sono imposte sugli uomini, e ancora di più sul proprio destino, facendo valere le loro ragioni, la loro arte, la conoscenza e la voglia di esserci, ha inorgoglito e commosso il pubblico femminile che sui social ha commentato la dedica finale con una valanga di complimenti.

Su Twitter leggiamo: “La dedica finale alle donne veramente commovente #dipadreinfiglia”, “#dipadreinfiglia La carrellata delle donne che hanno fatto la nostra storia mi ha commossa e inorgoglita. Hack, Mina, Iotti, Levi di Montalcini” e ancora “Bello (anche) il finale de #dipadreinfiglia con le immagini di #donne che han cambiato il costume e l' #Italia. E tra loro Lei: #Mina”.

