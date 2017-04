Di padre in figlia, il pubblico nota una stranezza nel cast della fiction

Continua il successo della fiction 'Di padre in figlia', anche la seconda puntata conquista il pubblico. C'è però un particolare che proprio non va giù agli utenti: ecco quale

di Eleonora D'Urbano - 26 Aprile 2017

Di padre in figlia, dubbi sul cast: quel dettaglio notato dal pubblico ieri sera

Stasera 26 aprile andrà in onda la 3° puntata di Di padre in figlia, la fortunata fiction di Rai1, con Alessio Boni, Cristiana Capotondi e Stefania Rocca tra gli altri nel ricco cast, che racconta l’evoluzione della famiglia Franza dagli anni ‘50-‘60 fino alla fine degli anni ’80.

L’episodio andato in onda ieri ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 6.565.000 telespettatori, pari ad uno share del 27,93%: il matrimonio tra Giovanni (Alessio Boni) e Franca (Stefania Rocca) scricchiola con l’arrivo dal Brasile di Jorge, Elena (Matilde Gioli) è di nuovo incinta, mentre il marito non fa che bere, i gemelli si dividono e Maria Teresa (Cristiana Capotondi), fresca dottoressa in Chimica inizia a lavorare per il concorrente del padre, Enrico Sartori (Denis Fasolo) insieme a Riccardo (Alessandro Roja).

È proprio la scelta della coppia padre-figlio all’interno del cast di Di padre in figlia che non convince assolutamente il pubblico: gli spettatori, sempre attenti ad ogni piccolo dettaglio quando si tratta di fiction fatte bene e apprezzate, hanno infatti notato che la differenza d’età tra i due attori è a dir poco surreale e che sul piccolo schermo, nonostante un buon lavoro di trucco e parrucco, non sia così efficace.

Denis Fasolo in effetti è nato il 29 aprile 1975 ed ha 41 anni, mentre Alessandro Roja, nato il 4 giugno 1978, ha soltanto tre anni in meno: eppure nella fiction il padre è coetaneo di Giovanni Franza e il figlio è poco più che 18enne.

Lo stesso problema è sorto proprio durante la messa in onda della prima puntata quando è apparso quanto meno bizzarro a tutti che Stefania Rocca – classe 1971 – fosse la madre di Cristiana Capotondi, che il prossimo settembre compirà 37 anni.

Sul web diversi i commenti sul cast di Di padre in figlia e sulla scelta di attori troppo vicini d’età per interpretare con una certa credibilità due generazioni: “Riccardo il 18enne interpretato da un 40enne e suo padre truccato da vecchio perchè l'attore è troppo giovane..lo strano cast di #dipadreinfiglia” ha cinguettato una utente, mentre un’altra ha fatto notare che “Riccardo sembra sempre molto più vecchio di suo padre! #dipadreinfiglia”.

