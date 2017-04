Di padre in figlia, colpo di scena prima della puntata finale

Una puntata davvero ricca di emozioni quella andata in onda ieri sera. Il finale dell'episodio ha scioccato il pubblico, un gesto così estremo era difficile da prevedere. Cosa accadrà nella puntata finale della fiction di Rai 1?

di Eleonora D'Urbano - 27 Aprile 2017

Di padre in figlia, il gesto di Antonio lascia tutti scioccati. Pubblico in attesa della puntata finale

Di padre in figlia si appresta a terminare, martedì 2 maggio – infatti – andrà in onda la puntata finale della fiction diretta da Riccardo Milani su Rai1 con Alessio Boni, Stefania Rocca e Cristiana Capotondi.

La saga della famiglia Franza, dunque, sta per concludersi dopo un clamoroso colpo di scena a cui gli spettatori hanno assistito sul finale della terza puntata, trasmessa il 26 aprile in prima serata.

Se non avete ancora visto il penultimo appuntamento, vi avvertiamo che da qui in poi ci saranno degli SPOILER, e vi ricordiamo che è possibile guardare la replica su www.raiplay.it o cliccando qua

Mentre Elena, esacerbata dalla vita coniugale, scappa a Milano con il fotografo intenzionata a cambiar vita e Maria Teresa continua a lavorare nella distilleria Sartori, Franca rinuncia alla propria felicità con Jorge per stare vicina ai due gemelli, ma non riesce a proteggerli dalle regole e dalle altissime aspettative di Giovanni. Sofia viene prima spedita in collegio, poi scappa e si dà al vagabondaggio con gli amici, mentre Antonio tenta di dimostrare alla sua famiglia di essere in grado di prendere il posto del padre una volta cresciuto.

La pressione e la voglia di stupire Franza lo portano a stringere rapporti con la malavita, ma la Guardia di Finanza scopre tutto e pone i sigilli all’azienda: a questo punto, disconosciuto dal padre, per la vergogna dello scandalo, Antonio si toglie la vita.

Il pubblico è rimasto letteralmente scioccato dall’estremo gesto compiuto dal ragazzo, tanto che le reazioni sui social sono state molto forti: “Giovanni era fermamente convinto che il figlio potesse reincarnare il suo stesso spirito, ma Antonio non ce l'ha fatta #dipadreinfiglia”, “La storia di un figlio che non si sentiva, né si sarebbe mai sentito, all'altezza del padre. Povero Antonio. #Dipadreinfiglia”, “Comunque le figlie a loro modo Son riuscite a ribellarsi al padre. Il maschio è rimasto schiacciato #dipadreinfiglia” sono soltanto alcuni dei commenti che gli spettatori hanno pubblicato subito dopo la fine della terza puntata.

Nella quarta e ultima puntata, assisteremo alla rinascita della distilleria che cambierà l’insegna da ‘Franza Giovanni e figlio’ a ‘Sorelle Franza’: Maria Teresa, Elena e Sofia si uniranno per dimostrare al padre che il suo maschilismo le ha rese più forti e che, nonostante tutto, sono riuscite lo stesso a trovare la loro indipendenza.

