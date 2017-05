Detto Fatto e l'addio di Caterina Balivo: ecco chi prenderà il suo posto e cosa condurrà la conduttrice campana

Detto Fatto dice addio alla sua conduttrice storica e dà il benvenuto a...: le voci su questo cambio di programma si sono fatte sempre più insistenti soprattutto dopo la notizia della gravidanza della Balivo. Ecco chi prenderà il suo posto e cosa dovrà condurre la conduttrice campana

di Eleonora D'Urbano - 26 Maggio 2017

Detto fatto, l'addio di Caterina Balivo lascia interdetti: sarà proprio LEI prenderà il suo posto?

Il sempre ben informato settimanale Oggi lancia una indiscrezione che pare ad un passo dall'essere ufficializzata tanto si è fatta insistente nell'ultimo periodo e rivela le mosse strategiche dei vertici Rai in vista della fine di Detto Fatto per le vacanze estive.

Caterina Balivo, che tra qualche mese partorirà la sua secondogenita, sarebbe pronta a dire addio al programma di make over su Rai2 non solo e non tanto per prendersi cura della nuova arrivata quanto per fare uno step in più nella sua carriera in Rai.

Come si rumoreggia sulle pagine della rivista, l'addio di Caterina Balivo a Detto Fatto dovrebbe trasformarsi a fine agosto in un ‘ben arrivata' a Quelli che il calcio, trasmissione orfana di Nicola Savino. Così mentre il conduttore ha deciso di migrare a Mediaset, la bella presentatrice campana traslocherebbe in uno studio certamente più importante di Detto Fatto: tra l'altro pare che condurre Quelli che il calcio per la Balivo sia un desiderio in via di realizzazione dopo anni di speranze disattese, ma deve fare i conti con Luca e Paolo, in lizza anche loro per il prestigioso ruolo.

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: chi sostituirà Caterina nel programma di tutorial?

Mesi fa avevamo ipotizzato uno switch con Cristina Parodi, ma pare che non ci siamo andati tanto lontano: sembra infatti pronta per una nuova avventura la sorella minore Benedetta che sarebbe già in trattative con Viale Mazzini per mantenere comunque in essere l'impegno su Real Time con ‘Pronto e postato'.

Siete d'accordo con la scelta di far venire Benedetta Parodi a Detto Fatto e mandare la Balivo a Quelli che il calcio?

