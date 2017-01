David Bowie, anniversario della morte: gli amici lo ricordano a Londra. In Italia il canale VH1 dedica l'intero palinsesto al Duca Bianco.

di Carlotta Sabatini - 09 Gennaio 2017

David Bowie, anniversario della morte: il ricordo a Londra e in tv

Era nato l’8 gennaio del 1947 e caso ha voluto che sia scomparso proprio due giorni dopo il suo 69esimo compleanno e due giorni dopo l’uscita di Blackstar, il venticinquesimo e ultimo album.

L’8 gennaio del 2017 David Bowie avrebbe quindi compiuto 70 anni: un traguardo importante se non fosse stato per il male (un cancro al fegato) con cui il cantautore stava combattendo in segreto da mesi. Son giorni imprescindibili quindi per i fan e gli amici di Bowie, che stanno organizzando grandi celebrazioni, così come i media.

L’inglese BBC manderà in onda il 10 gennaio lo speciale David Bowie: The Last Five Years, documentario diretto da Francis Whately, che si sofferma molto sul progredire della malattia per il cantante e su come la stava affrontando. In Italia sarà possibile vedere il documentario su VH1 (canale 67 del digitale terrestre), che dedicherà l’intero palinsesto di martedì 10 gennaio a David Bowie.

Il VH1 David Bowie Celebration Day inizierà alle 19.00 con il meglio dell’intera videografia di David Bowie e proseguirà alle ore 21.00 col documentario David Bowie – The Last Five Years. A seguire l’appuntamento è con il film L’uomo che cadde sulla terra, esordio cinematografico da protagonista di Bowie, e il corto d’autore Jazzin’ For Blue Jean diretto da Julian Temple. La serata continua poi con la rotazione dei video musicali più belli del cantautore britannico.

Intanto gli amici e colleghi dell’artista hanno organizzato un vero e proprio concerto-evento che parte da Londra l’8 gennaio alla O2 Academy Brixton: tra gli ospiti attesi Mike Garson, Earl Slick, Adrian Belew, Mark Plati, Gerry Leonard, Gail Ann Dorsey, Sterling Campbell, Zachary Alford, Holly Palmer, Catherine Russell e soprattutto Gary Oldman, grande amico di Bowie. L’evento poi si sposterà a New York (10 gennaio), a Los Angeles (25 gennaio), Sydney (29 gennaio), Tokyo (2 febbraio).

