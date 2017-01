Dance Dance Dance Italia, Chiara Nasti e Roberto De Rosa fanno progetti in tv: la nostra intervista

Dance Dance Dance Italia, Chiara Nasti e Roberto De Rosa ci parlano del programma e di come sia cambiata la loro vita dopo questa esperienza.

18 Gennaio 2017

Dance Dance Dance, Chiara Nasti e Roberto De Rosa fanno progetti in tv: la nostra intervista

Tra le coppie che stanno sperimentando l'impossibile sul palco di Dance Dance Dance, il nuovo programma Fox in onda ogni mercoledì in prima serata, una menzione speciale va sicuramente a Chiara Nasti e Roberto De Rosa, due personaggi 'inediti' sul piccolo schermo, visto che entrambi arrivano direttamente dal web.

Non stiamo parlando, tuttavia, di comuni personaggi internettiani: Chiara Nasti, fashion blogger, vanta un profilo Instagram di oltre 1 milione di follower, mentre Roberto De Rosa, travel and style blogger, sfoggia un blog (Decisions Are Decisions) che consiste ormai in un vero e proprio lavoro (e non è un caso che quando lo contattiamo per scambiare due chiacchiere, Roberto si trovi al 'Pitti'). Amici da una vita, Chiara e Roberto hanno dunque deciso di intraprendere una strada mai percorsa prima, con tutte le difficoltà e gli stimoli del caso. Come avranno vissuto, però, i due fashion blogger la faticosa esperienza a Dance Dance Dance? Ecco cosa ci hanno raccontato.

Ciao Chiara, ciao Roberto! Siete parte di un'avventura unica. Come avete reagito la prima volta che vi hanno proposto di partecipare a Dance Dance Dance e cosa vi ha convinto alla fine a dire di sì?

Chiara: All’inizio ero incredula. Ho sempre adorato i video musicali e ho sognato di interpretarne uno fin da bambina. Perciò, passare da spettatrice a interprete è stato un attimo, quasi non mi sembrava vero: sono stata entusiasta sin da subito e poi amo troppo le sfide.

Roberto: Diciamo che questa avventura è nata quasi per gioco. Loro cercavano due personaggi del web che partecipassero al programma. Quando mi è stato proposto dalla produzione e da Chiara era settembre e avevo voglia di intraprendere una nuova esperienza, quindi ho subito risposto ‘Va benissimo’. Ero incuriosito dal fatto che per la prima volta due personaggi dal web sarebbero finiti ogni giorno in televisione, senza nulla togliere alle ‘comparsate’ di alcuni personaggi, alcune anche molto belle. Questo però mi sembrava un progetto più serio.

Vi ha convinto anche l'impostazione del format?

Roberto: Indubbiamente! E anche il cast mi ha motivato molto: sono tutti personaggi di alto livello e ci sono tanti sportivi. Io sono fan dello sport! Un altro dettaglio importante è la realtà aumentata… Diciamo che si tratta di un format che in Italia non si è mai visto e anche il canale che lo trasmette mi piace molto. Io lavoro anche con l’estero e Fox è un canale internazionale. Per me ha contribuito molto questo fattore, così come il fatto di lavorare con il gruppo Sky. Si sono allineate una serie di circostanze e ho pensato che fosse il posto e il momento giusto per iniziare una nuova esperienza.

Cosa ha voluto dire per voi condividere questa esperienza?

Chiara: Non potevo desiderare compagno migliore. A volte siamo cane e gatto, all’inizio è stato difficile trasmettere la fiducia che abbiamo l’uno nell’altra anche nel ballo, ma sicuramente è stata un’esperienza che ha fortificato la nostra amicizia.

Roberto: Chiara è un’amica da sempre, una persona che mi sono ritrovato nella vita e, anche se tutti dicevano che quest’esperienza ci avrebbe fatto litigare e ci avrebbe distaccato, la verità è che ci ha molto unito. Ci vogliamo ancora più bene e siamo usciti entrambi ancora più forti da quest’avventura. Lei è stata molto tenace e matura in tutto ciò che faceva, soprattutto perché eravamo contro tutti. Per noi era la prima volta su un palco, possiamo dire che il pubblico da casa non ci conoscesse ed è abituato a pensare che i blogger siano una generazione di ragazzi viziati. Tutti si chiedono cosa facciamo nella vita. Be’, lavoriamo tantissimo, anche se è meno front di ciò che può fare un’attrice come la Gerini o una sportiva come la Cagnotto. Nonostante queste difficoltà, è stata un’esperienza bellissima. Eravamo veramente una squadra.



È stato difficile per voi avvicinarsi a un nuovo mezzo come può essere quello televisivo?

Chiara: Beh, abituata all’obiettivo della fotocamera e a scrivere sul mio blog dal pc, mi sono resa conto subito che l’obiettivo di una telecamera è tutt’altra cosa. Più che difficile, è stato diverso, ma poi ti ci abitui.

Roberto: Abbiamo sentito il peso del pubblico da casa, ma haters gonna hate (ride, ndr). Gli haters esistono e ce li porteremo sempre dietro. È anche più facile criticare sul web: quando vedi un personaggio in tv, butti lì il commento. Invece sul web le persone scrivono direttamente a noi quello che pensano e si accaniscono. Ormai va bene così, abbiamo anche trovato tanti nuovi fan e tanti nuovi spettatori che ci seguono. Ci sono i pro e i contro e, ripeto, va bene così.



Quindi è effettivamente cambiato qualcosa nel vostro pubblico grazie a Dance Dance Dance?

Chiara: Credo che ai miei follower sia piaciuto vedermi in questa nuova veste, al di fuori della mia comfort zone e alle prese con una sfida così ardua. Per quanto riguarda me, è stato bellissimo vedere in quanti mi hanno sostenuto e hanno tifato per me.

Roberto: Sì, è cambiato il numero dei follower, mi riconoscono, sono curiosi. Ci fanno domande stranissime, vogliono sentire i nostri racconti. Prima magari non ti fermavano e devo dire che questa cosa è anche piacevole. A livello mediatico ci siamo aperti a un nuovo pubblico, quindi siamo arrivati a personaggi interessanti. In due settimane si sta tutto amplificando al massimo, è difficile anche per noi capire cosa stia succedendo. Tutto positivo comunque, ne stiamo uscendo alla grande secondo me.



Vi piacerebbe quindi fare altro in televisione?

Chiara: Perché no? Ho appena cominciato, e spero di aver dimostrato che fra me e il mondo dello spettacolo c'è un feeling naturale, che può essere espresso in molte forme. Del resto ho 18 anni, l'età migliore per cimentarmi in tutto e per imparare di tutto...

Roberto: Sì, la tv ci è piaciuta ora che l'abbiamo scoperta. Vorremmo continuare, anche se facendo cose magari abbinate a ciò che facciamo. Un mix tra televisione e digitale, perché non abbandonerei mai il mondo della moda e del blog.

Com'è stato per voi approcciarvi al ballo e soprattutto calarvi nei panni di artisti così talentuosi, mettendo in luce anche un pizzico di trasformismo?

Chiara: È stata proprio l’idea di potermi trasformare ogni volta in un personaggio diverso ad entusiasmarmi tantissimo. Approcciarsi al ballo è stato faticoso, non è certo come andare in discoteca! L’allenamento intenso e costante è stata una dura prova ma il bello delle sfide è proprio questo: andare sempre un po’ più oltre i propri limiti e riuscire a superarli.

Roberto: Sì, per tre mesi siamo stati chiusi in palestra 12 ore al giorno. La sfida quindi per me era proprio col corpo e coi nostri tempi. Noi facciamo una vita diversa rispetto agli altri concorrenti, eravamo quelli non abituati a una certa disciplina e a un certo allenamento fisico. Lì è tutta tecnica, c’è poca creatività. Devo dire però che rifarei tutto! Di questa esperienza porterò con me il fatto che la disciplina e la tenacia vincono sempre, così come la squadra.

Qual è stato il momento più bello e quale quello più difficile?

Chiara: Il momento più bello è stato quando ci siamo esibiti nel brano Me Against The Music, non solo perché ho interpretato Britney Spears, che per me è sempre stata un idiolo, ma soprattutto perché Roberto nei panni di Madonna è stato esilarante, e poi, cosa più importante, abbiamo ottenuto la sufficienza da Luca Tommassini. Una soddisfazione immensa. Non ho un momento difficile in particolare da ricordare, posso solo dire che ogni giorno ci siamo dovuti misurare con una routine serrata e faticosa, ma superare le nostre piccole difficoltà è stata una grande vittoria.

Roberto: Sì, in generale sono stato contento di interrompere gli allenamenti. Lo dicevo sempre in confessionale: 'La danza è proprio cio che non cerco' (ride, ndr). Ero stanchissimo e i ritmi erano tosti. La memoria, le coreografie, le tantissime egistrazioni… Ho fatto Natale in famiglia e il fisico è già andato via comunque (ride, ndr). Devo anche dire però che mi diverte sempre riguardarci nel serale, siamo noi stessi. Anche il day-time mi fa ridere perché vedo sfaccettature di me che non conoscevo.

Cosa ne pensate dei giudici e degli altri concorrenti?

Chiara: Sono grata a tutti per i loro consigli, le belle parole di supporto, ma soprattutto per le critiche. Anche se all’inizio bruciano, col senno di poi li ringrazio tanto per avermi fatto crescere ogni giorno sempre un po’ di più. E gli altri concorrenti hanno reso quest’avventura più entusiasmante di quanto potessi immaginare, sono tutti dei grandi professionisti, nel lavoro e nella vita.

Roberto: I giudici non sono stati buoni con noi, anzi. Però io ho apprezzato tantissimo Luca Tommassini, che non giudicava solo l’esibizione finale sul palcoscenico, ma tutto il tuo background. Per me Luca era cattivo, severo, ma giusto. Le sue critiche erano costruttive e stimolanti. Sugli altri concorrenti, dico che Claudia Gerini è bravissima e che i ragazzi di Violetta sono delle macchina Disney con alle spalle tantissimi concerti. Noi eravamo meno abituati a tutto questo mondo.

