Dance Dance Dance, Clara Alonso e Diego Dominguez pronti al debutto: 'Qualità mai vista prima in tv'

Dance Dance Dance, Clara Alonso e Diego Dominguez ci raccontano le loro emozioni a poche ore dall'inizio del programma su FoxLife.

di Grazia Cicciotti - 21 Dicembre 2016

Dance Dance Dance, Clara Alonso e Diego Dominguez pronti al debutto

Parte il 21 dicembre Dance Dance Dance, la nuova produzione originale di Fox Networks Group Italy, che mette alla prova sei coppie di personaggi famosi, alle prese - come si evince chiaramente dal titolo - con qualche passo di danza e, per la precisione, con la reinterpretazione di celebri coreografie tratte da videoclip, musical o film.

Una bella sfida, che sarà supervisionata dai conduttori Andrea Delogu (Parla con Lei) e Diego Passoni (Radio Deejay, Pechino Express) e da una variegata giuria, composta da Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens, coreografo e ballerino già giudice nella versione olandese del format.

Le sei coppie sono invece formate da Claudia Gerini e Massimiliano Vado, Tania Cagnotto e Giovanni Tocci, Clara Alonso e Diego Dominguez, Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla, Mirco Bergamasco e Ati Safavi, Chiara Nasti e Roberto De Rosa. Dance Dance Dance nasce da un’idea di John De Mol, realizzata in Italia da Toro Media con la regia di Duccio Forzano. Va in onda su FoxLife (Sky 114) ogni mercoledì alle 21.10.



Abbiamo provato a scoprire qualcosa in più sul programma chiedendo qualche aneddoto a due dei partecipanti,, compagni di vita oltre che colleghi, conosciutisi sul set di Violetta.

Ciao ragazzi, tutto è pronto per il debutto. Come sta andando finora?

Clara: Sta andando molto bene, meglio di quanto immaginassi! Ricordo che quando mi hanno inviato un video di quello che dovevamo fare, non immaginavo che poi le cose sarebbero state realizzate con tanta qualità, come stiamo facendo ora. Quindi per me è stata una grandissima sorpresa. Non vediamo l’ora, comunque, di vedere il programma, perché non ci lasciano vedere niente. Questa settimana la nostra performance - la prima - sarà su Beyoncé e Bruno Mars, è uscita una clip su internet ed è stata la prima volta in cui ci siamo rivisti, quindi in contemporanea con il pubblico.

Diego: Sì, anche io sto bene. Mi sto riposando, perché stiamo lavorando duramente. Ci stiamo allenando un sacco, quasi non abbiamo riposo. La giornata è molto dura, ma spero che ne valga la pena.

Clara, ti sei piaciuta rivedendoti?

Clara: Tantissimo! È straordinario, soprattutto per la realtà aumentata che rende il palco più grande. Le coreografie sono stupende, così come i costumi, il trucco, il parrucco, il montaggio. Stiamo lavorando con persone bravissime e quindi tutto diventa più bello.

Ma cosa avete pensato quando vi hanno proposto di partecipare a questo programma?

Diego: Gli autori di Dance Dance Dance hanno chiamato il nostro agente e gli hanno chiesto se a noi sarebbe piaciuto far parte del cast del programma. All’inizio abbiamo detto di no, perché stiamo puntando a una carriera molto precisa, prediligendo progetti di qualità, interpretando personaggi con grande carattere. Il nostro agente però ci ha detto che, essendo stranieri, era difficile per noi entrare in un mercato in cui non siamo conosciuti. Abbiamo deciso quindi di partecipare, soprattutto dopo aver visto un trailer del programma. Abbiamo capito che era un formato filo-americano, dove non si cerca la polemica, ma il talento. Quindi eccoci qui.

Il livello del format mi sembra comunque molto alto…

Diego: Secondo me il format, il cast e il livello di ballo sono qualcosa che nella tv italiana non si è mai visto.



Che aspettative avete?

Diego: Speriamo almeno di arrivare alla finale! Stiamo lavorando e ci stiamo mettendo tantissimo impegno per questo. Volendo - perché no? - vogliamo anche vincere (ride, ndr).

Qual è stata la sfida di Dance Dance Dance che vi ha spaventato di più e quale quella più stimolante?

Clara: Quella più spaventosa sono le ore delle prove, che aumentano ogni giorno. Io non sono abituata, anche se sono un’attrice e di solito sto 10-12 ore sul set. Però quando inizi a fare allenamento fisico è più stancante, perché non sei subito pronta. È un po’ una sfida con te stessa, perché sei stanca ma devi continuare, quindi questa è la parte più difficile.

Diego: La parte che mi spaventa di più è la paura di farmi male, di rompermi qualcosa… Stiamo lavorando tantissimo, lo sforzo fisico è impegnativo. Ho veramente paura di farmi male davvero.



E la parte più bella?

Clara: È quando vedi i tuoi progressi. Io all’inizio non riuscivo a fare tante cose, ora mi vedo e capisco che pensavo di avere dei limiti che invece non ho. È bellissimo vedere ballare professionisti stupendi e riuscire a farlo al loro livello. Poi devo dire che è bello anche poter rifare i video musicali più fighi della storia, quelli che guardo sempre su YouTube o che vedevo in tv quando ero piccola. Mettermi nei panni di questi artisti internazionali è fighissimo.

Diego: Mi piace l’idea di approfittare di tutto questo. Sia a me che a Clara piace tantissimo il musical, quindi per noi è un’avventura, ci stiamo divertendo. Quando vediamo il risultato è incredibile, per noi anche è una sorpresa, nonostante abbiamo in realtà già partecipato a tanti show. Io più di Clara, ma Clara comunque ha sempre visto i miei spettacoli.

C’è un’esibizione che rappresenta un po’ un sogno nel cassetto per voi?

Clara: Quando mi hanno detto di fare Beyoncé ero felicissima, ma non credevo di essere all’altezza. È una cantante che ammiro tanto, ma non mi sarei mai permessa di fare una sua coreografia perché è bravissima. Poi mi sono resa conto che è difficile, ma che si può fare. Per cui Beyoncé è un po’ il mio sogno nel cassetto.

Diego: Ho tantissimi sogni nel cassetto, ma dico ovviamente ballare qualcosa di Michael Jackson. Smooth Criminal, ad esempio, è il mio pezzo preferito, ma mi piacerebbe fare anche Thriller. Sono esibizioni pazzesche e per me sarebbe un sogno realizzarle.



Parliamo degli altri concorrenti. Li conoscevate già e come sta andando la ‘convivenza’ nel programma?

Clara: Inizio da Diego, con cui ovviamente va benissimo. Avevamo già lavorato insieme sul set di Violetta, ma lì i nostri personaggi non dovevano girare tanto tempo insieme. Dance Dance Dance per la prima volta ci ha costretto invece a lavorare a stretto contatto, è stata una sfida, ma devo dire che lui ha un carattere molto semplice, sia nella vita che nel lavoro. Se deve lavorare lavora, non perde tempo a lamentarsi e mi motiva tanto. Quindi è bellissimo lavorare con lui, anche perché in alcuni momenti dobbiamo ballare da soli e lui mi rende tranquillissima, perché è fantastico sul palco.

Gli altri concorrenti invece?

Clara: Conoscevo Claudia Gerini, perché l’ho vista una volta lo scorso anno. La stimo moltissimo, così come Tania Cagnotto. Devo dire che Claudia è fortissima sul palco, quindi temo un po’ lei perché è una lavoratrice nata, si impegna tantissimo e quello che fa sul palco è sempre di alta qualità.

Diego: Sono tutti carinissimi, abbiamo stretto amicizia. Anche per questo dico che ci stiamo divertendo molto, la compagnia è magnifica. È un bell’ambiente, non sono né star né divi.

Dei giudici cosa ne pensate?

Clara: Anche loro non li conoscevo. Ognuno ha un modo particolare di giudicare. Vanessa Incontrada è dolcissima, è stupenda, mi trovo molto bene con lei, ha una maniera di giudicare meno tecnica e più emotiva. Timor Steffens è uno degli autori del programma e di lui mi piace che ti spinge tanto, nei giudizi ti spiega bene perché ti dà quel punteggio. Tommassini è il più cattivo dei tre, dice sempre che ancora non ha visto quello che voleva vedere, quindi stiamo lavorando tanto anche per convincerlo e stupirlo.

Diego: Non conoscevo nessuno dei giurati. Ho lavorato in Argentina e in Spagna per cui i loro nomi non mi dicevano nulla, ma ho investigato un po’ e ho scoperto che sono bravissimi. Due di loro sono stati ballerini di Michael Jackson ed è una cosa pazzesca, per me rappresenta un’enorme pressione perché devo fare per forza tutto bene. La Incontrada non sapevo neanche che fosse spagnola e la cosa mi ha sorpreso. Lei è nata a Barcellona, ma ha fatto successo qui in Italia, sono contento che un’altra spagnola abbia fatto successo da voi. Credo che lei, essendo un’attrice, cercherà di giudicare tutto quello che riguarda la recitazione nella performance. Quindi il giudizio sarà super completo.

