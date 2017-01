Dance Dance Dance: Chiara Nasti ballerà Burlesque di Christina Aguilera (FOTO IN ESCLUSIVA)

Dance Dance Dance: Chiara Nasti pronta per Burlesque. Ecco in cosa si esibiranno gli altri concorrenti nella puntata di stasera mercoledì 11 gennaio.

di Grazia Cicciotti - 11 Gennaio 2017

Dance Dance Dance: Chiara Nasti ballerà Burlesque di Christina Aguilera

Ripartono dalla Danger Zone Chiara Nasti e Roberto De Rosa nella puntata di mercoledì 11 gennaio di Dance Dance Dance. Il nuovo programma di FoxLife (Sky 114), condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni, vede infatti i due fashion blogger e la coppia formata da Tania Cagnotto e Giovanni Tocci “in cerca di riscatto”, visto che la scorsa settimana hanno finito per occupare gli ultimi due posti della classifica, rischiando dunque l’eliminazione.

La sfida sarà tutta al femminile: Tania ballerà sulla note di Love on top di Beyoncé e Chiara su quelle di Burlesque di Christina Aguilera. Non una sfida semplice per la Nasti, di cui vi proponiamo alcuni scatti in esclusiva sull’esibizione che vedrete stasera.

Per quanto riguarda gli altri concorrenti, Claudia Gerini si esibirà nella reinterpretazione di Vogue di Madonna; Clara Alonso - senza il bravissimo Diego Dominguez - dovrà ballare Sorry di Justin Bieber; Raniero Monaco di Lapio sarà Bruno Mars sulle note di Treasure.

Giudici supremi restano Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens che - con i loro voti - decreteranno le ultime due coppie in classifica, costrette dunque a sfidarsi la prossima settimana nel temutissimo Dance off.

Ideato dal genio di John De Mol (creatore del Grande Fratello e di The Voice), Dance Dance Dance è uno dei talent show più innovativi del panorama televisivo internazionale, è in onda in anteprima assoluta ogni mercoledì alle ore 21.10 su FoxLife (Sky, 114). o ignored

Gli allenamenti delle sei coppie protagoniste vengono raccontate nel Daily di Dance Dance Dance – in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì - alle 18.45 sempre su FoxLife.

