Dalida, il film in onda su Rai1 rivela tutta la verità sulla celebre cantante.

di Carlotta Sabatini - 15 Febbraio 2017

SHARE

Dalida, il film e la verità sulla sua morte

Andrà in onda su Rai1 il 15 febbraio - in prima serata, ovviamente - l’attesissimo Dalida, il film già distribuito con successo in Francia e diretto dalla regista francese Liza Azuelos.

La pellicola, che racconta - come si evince dal titolo - la storia della cantante a 30 anni dalla sua morte, sarà interpretata da Sveva Alviti, che pare abbia sbaragliato la concorrenza di ‘colleghe’ molto più quotate (come Laetitia Casta).

Un compito non facile per Sveva, chiamata ad interpretare una vera e propria icona della musica, ma anche un personaggio controverso, legato a Luigi Tenco (con cui partecipò a Sanremo con Ciao amore ciao), che proprio alla fine di quel Festival si tolse la vita.

“Era una donna forte e fragile allo stesso tempo - rivela Sveva a proposito di Dalida in un’intervista - come me, era una persona senza filtri, sincera nelle emozioni. Non temeva il giudizio della gente e aveva un forte desiderio di amare e di essere amata”.

Non è un caso che appena un mese dopo la morte di Luigi Tenco, Dalida (che pare avesse con il cantante una relazione mai confermata) tentò di togliersi la vita senza riuscirci. Ci riuscirà, invece, nel 1987 con un’overdose di barbiturici: un suicidio organizzato fin nei minimi dettagli, come rivelerà in seguito il fratello Bruno Gigliotti.

"Mia sorella non scappò da Sanremo come scrissero i giornali - ha poi rivelato Gigliotti a proposito della morte di Tenco - ma fu costretta a lasciare il Festival. Gli organizzatori si misero d'accordo con i discografici di Dalida che la obbligarono a salire in auto con il marito e a tornare a Parigi perchè la cantante, disperata, stava convincendo gli altri partecipanti a far saltare il festival in segno di solidarietà nei confronti del suicida".

foto@UfficioStampa