Cucine da incubo ad Anzio, ecco che fine ha fatto Villa Rugantino dopo il programma

Cucine da incubo 5, cosa è accaduto al ristorante Villa Rugantino dopo l'intervento di Antonino Cannavacciuolo? I giudizi su TripAdvisor parlano chiaro

di Rosanna Donato - 08 Maggio 2017

Domenica 7 maggio è andata in onda la nuova puntata di Cucine da incubo 5, che vedeva come ospite d’eccezione Carla Gozzi, pronta a dare il suo sostegno allo chef Antonino Cannavacciuolo per risollevare l’animo del ristorante Villa Rugantino ad Anzio. La donna si è occupata di scegliere le nuove divise dello staff, in quanto è un asso a dare consigli di stile. Ma cosa è successo ieri durante la puntata del programma?

Proprietario di Villa Rugantino è Maurizio, il quale aveva deciso di allargare quella che prima era l’Osteria Rugantino: quest’ultimo infatti ha cambiato location, comprando un caseggiato più grande del precedente, e ha portato con sé l’intera famiglia. Dopo l’apertura, però, sono iniziati i primi problemi di gestione e comunicazione, ma quello più rilevante era dato dal rapporto conflittuale tra Maurizio e il genero Emilio, marito di sua figlia Roberta e cuoco del locale. Con l’arrivo dello chef Antonino Cannavacciuolo e di Carla Gozzi al ristorante Villa Rugantino le cose sembravano andare meglio, ma sarà davvero così? O quello che ci viene mostrato in Cucine da incubo non rispecchia la realtà dei fatti?

Qualcuno ha recensito la location su TripAdvisor dopo l’intervento di Cucine da incubo 5 e, a quanto pare, il programma funziona davvero. Il ristorante, infatti, è apprezzato per la sua eleganza e la cucina di qualità:

Che fine ha fatto Villa Rugantino?

“Villa Rugantino è passata sotto la cura di Cannavacciuolo, con la sue Cucine da incubo, e la differenza si sente. Adesso sì che il ristorante merita la visita!”, oppure “Locale completamente rinnovato. Abbiamo mangiato un misto pesce di prima qualità e delle tagliatelle fatte in casa alla genovese con gamberi squisite… Per non parlare dei dolci buonissimi e ben presentati. Ottimo rapporto qualità prezzo e personale super disponibile ci torneremo al più presto. Complimenti continuate cosi!”, ma anche “Per un pranzo in famiglia o cerimonia. Il locale è molto accogliente e ben arredato , clima cordiale e cucina veramente speciale con piatti molto gustosi e curati nei dettagli. Da provare assolutamente” e infine “Sono tornata oggi in questo ristorante dopo la recente radicale ristrutturazione e sono rimasta a bocca aperta: un locale completamente diverso, è passato dall’essere una comune trattoria ad un ristorante esclusivo sia nell’aspetto che nella cucina. Accoglienza e servizio impeccabili, prezzi per niente proibitivi”.

C'è inoltre chi ironizza sui social, sostenendo che "in una vita ad Anzio, de sta villa rugantino, non ne ho mai sentito parlà #Cucinedaincubo", oppure "Spoiler: Villa Rugantino è la mensa di Rebibbia. #Cucinedaincubo" e ancora "Tutti i tipi di villa ma niente villa rugantino #Cucinedaincubo". Altri invece apprezzano il cambiamento del locale: "@Antoninochef i bignè dello chef. Io li ho mangiati qualche settimana fa! Pacca sull spalle #Cucinedaincubo @villa_rugantino".

I clienti hanno constatato il reale cambiamento del ristorante Villa Rugantino, il che dimostra quanto Cucine da incubo e, soprattutto, Antonino Cannavacciuolo possano essere indispensabili per risollevare le sorti di un locale.

